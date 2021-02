Bram van Polen mist de komende twee wedstrijden van PEC Zwolle. De 35-jarige verdediger heeft maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd voor zijn rode kaart van zaterdag in het uitduel met FC Utrecht (3-3).

Van Polen deelde in de blessuretijd een duw uit aan Remco Balk, nadat die hard was doorgegaan op PEC-doelman Xavier Mous. Scheidsrechter Jannick van der Laan gaf Van Polen een rode kaart, omdat hij een "gewelddadige handeling" zag in de actie van de aanvoerder, die Balk volgens hem in de hals duwde.

Na afloop baarde Van Polen opzien met zijn taalgebruik. "Nee, het is niet slim, maar het is wel gewoon een douw. Had ik hem maar op zijn smoel geslagen, dan weet je zeker dat het rood is", zei hij voor de camera van ESPN, waarna hij de onervarenheid van de pas 25-jarige Van der Laan ter sprake bracht.

"Ik snap het wel: ik geef de scheidsrechter aanleiding om een rode kaart te geven", aldus Van Polen. "Het is gewoon heel dom van mij, maar ik denk dat een - hoe ga ik dat netjes omschrijven - een wat meer volwassen scheidsrechter hem niet had gegeven. Laten we het zo zeggen."

De aanklager betaald voetbal schorste hem voor drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. Van Polen, die tegen FC Utrecht zijn vierhonderdste wedstrijd in het profvoetbal speelde, mist daardoor de duels van komend weekend tegen RKC Waalwijk (thuis) en de week daarop tegen FC Groningen (uit).

PEC verspeelde na de rode kaart van Van Polen een 2-3-voorsprong tegen FC Utrecht. Hidde ter Avest maakte in de zesde minuut van de extra tijd de gelijkmaker. PEC steeg desondanks naar de twaalfde plaats en heeft negen punten voorsprong op nummer zestien Willem II.

