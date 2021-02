FC Den Bosch heeft Jack de Gier aangesteld als opvolger van trainer Erik van der Ven, die twee weken geleden ontslagen werd. De 52-jarige oud-spits, die van 1988 tot 1991 bij de Brabantse club speelde, tekent een contract tot het eind van het seizoen bij de nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie.

Van der Ven werd medio januari de laan uitgestuurd en de afgelopen wedstrijden waren William van Overbeek, Paul Verhaegh en John Vos de eindverantwoordelijken op de bank bij Den Bosch. Zij worden nu de assistenten van De Gier, die vorig seizoen coach was van Go Ahead Eagles en toen als zesde eindigde. Eerder werkte hij bij Almere City en NEC.

De Gier is is trots dat hij na dertig jaar terugkeert in Den Bosch. "Ik heb altijd gehoopt een keer trainer van FC Den Bosch te worden. In 1988 maakte ik mijn profdebuut in De Vliert. FC Den Bosch heeft dus een speciaal plekje in mijn hart", aldus de Brabander, die denkt dat de club nog flink kan stijgen in de laatste maanden van het seizoen.

"Er staat een selectie met weinig ervaring, maar met veel potentie. De basis is gelegd om de ontwikkeling van deze talenten door te zetten."

In 1991 haalde Jack de Gier (staand, tweede van links) de KNVB-bekerfinale met FC Den Bosch. In 1991 haalde Jack de Gier (staand, tweede van links) de KNVB-bekerfinale met FC Den Bosch. Foto: Pro Shots

FC Den Bosch praat ook met Sneijder

Vorige week werd al duidelijk dat FC Den Bosch in gesprek is met Wesley Sneijder. De 36-jarige oud-topvoetballer en recordinternational van het Nederlands elftal wil het een en ander voor de club gaan betekenen, maar hij wil niet zeggen wat dat precies inhoudt.

"We hebben concrete plannen met de club voor de lange termijn. Daarbij is het ook niet zo dat we zeggen dat FC Den Bosch volgend jaar al terug moet naar de Eredivisie, maar we willen de club wel weer echt op de kaart zetten", aldus Sneijder vorige week tegen het AD.

Met De Gier heeft Den Bosch nu in ieder geval weer een gediplomeerde trainer en ligt de focus op de korte termijn. "Met dispensatie van maximaal een maand, moesten we op zoek naar een trainer met de juiste papieren", vertelt manager voetbalzaken Jan Gösgens. "Al snel kwamen we uit bij Jack. Hij is ervaren, was per direct beschikbaar en heeft een verleden bij de club. Dat maakt Jack de juiste man op de juiste plek op het juiste moment."

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie