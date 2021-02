Ajax staat op het punt om Quincy Promes aan Spartak Moskou te verhuren, melden De Telegraaf en VI maandag. De Russische topclub heeft een optie om de aanvaller na dit seizoen definitief over te nemen van de Amsterdammers.

De terugkeer van Promes naar Spartak Moskou hing al een tijdje in de lucht, al leek het er eerst op dat de 29-jarige vleugelspeler direct verkocht zou worden door Ajax. De clubs zijn naar verluidt vanwege financiële problemen bij de Russen een verhuurperiode overeengekomen met een optie tot koop.

Volgens VI krijgt Ajax 500.000 euro voor het verhuren van Promes en moet Spartak Moskou 9 miljoen euro betalen als de club hem komende zomer definitief wil inlijven. De geboren Amsterdammer staat nog tot medio 2024 onder contract bij Ajax.

De interesse van Spartak Moskou komt op een goed moment voor Ajax en Promes, die in december werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij afgelopen zomer. Promes werd zonder voorwaarden vrijgelaten en dat betekent dat hij kan gaan en staan waar hij wil. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Quincy Promes wordt nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een steekincident. Foto: Pro Shots

Promes kan dit seizoen niet imponeren

Ajax betaalde in de zomer van 2019 nog 15,7 miljoen euro (exclusief bonussen) om Promes van Sevilla over te nemen. De 47-voudig Oranje-international, die een deel van de jeugdopleiding van Ajax doorliep, kende een sterk eerste seizoen in Amsterdam. Hij was in 28 officiële duels goed voor zestien doelpunten en vijf assists.

Dit seizoen was Promes ver verwijderd van zijn topniveau, al werd hij door trainer Erik ten Hag nog wel regelmatig in de basis gezet. De oud-speler van FC Twente en Go Ahead Eagles kwam in de eerste seizoenshelft tot 25 officiële duels, waarin hij zes keer scoorde.

Zijn transfer naar Spartak Moskou betekent een terugkeer bij de club waar hij tussen 2014 en 2018 een van de sterspelers was en in 135 officiële duels 66 keer scoorde. De Russische transfermarkt is nog open tot eind februari, wat betekent dat Ajax en Spartak Moskou nog even de tijd hebben om de transfer af te ronden.

Ajax hoopt op Deadline Day wel de vervanger van Promes vast te leggen. Voormalig AZ-aanvaller Oussama Idrissi komt naar verluidt op huurbasis over van Sevilla. Het is nog niet duidelijk of de Amsterdammers een optie tot koop hebben bedongen.

