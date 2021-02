AZ heeft assistent-trainer Marino Pusic maandag op non-actief gezet. De coach vertrekt na dit seizoen naar Feyenoord, waar hij de rechterhand van Arne Slot wordt.

De 49-jarige Pusic liet de clubleiding van AZ afgelopen week weten dat hij na dit seizoen naar Feyenoord vertrekt. Volgens de Eredivisionist is daarna "in goed overleg" besloten om per direct uit elkaar te gaan.

Daarmee handelt AZ op een vergelijkbare wijze als eerder dit seizoen bij Slot. De 42-jarige coach werd begin december ontslagen, nadat hij gesprekken met Feyenoord had gevoerd zonder de Alkmaarders daarvan op de hoogte te brengen.

Een week na zijn ontslag bij AZ tekende Slot een tweejarig contract bij de Rotterdammers, waar hij de na dit seizoen vertrekkende Dick Advocaat zal opvolgen. Naast Pusic, die bij Feyenoord eveneens een verbintenis tot medio 2023 tekent met de optie op nog een seizoen, wordt ook John de Wolf assistent van Slot.

Marino Pusic is net als Arne Slot ontslagen door AZ. Marino Pusic is net als Arne Slot ontslagen door AZ. Foto: Pro Shots

Pusic was anderhalf jaar assistent-trainer bij AZ

Pusic was sinds de zomer van 2019 als assistent in dienst van AZ. Eerst was hij dat onder Slot en momenteel onder Pascal Jansen, die na het vertrek van Slot ten faveure van Pusic als interim-coach naar voren werd geschoven.

Als coach degradeerde Pusic in 2018 met FC Twente uit de Eredivisie, om een jaar later als kampioen van de Eerste Divisie direct weer te promoveren. Niet veel later werd zijn contract in Enschede ontbonden, waarna hij als assistent bij AZ aan de slag ging.

Door het vertrek van Pusic neemt Kenneth Goudmijn tot het einde van het seizoen de honneurs waar als assistent van hoofdtrainer Jansen. De oud-speler van de Alkmaarders is dit seizoen assistent bij Jong AZ. Hij is de vader van middenvelder Kenzo Goudmijn, die vorig seizoen zijn Eredivisie-debuut maakte.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie