De transfermarkt is gesloten. Althans, in Nederland en ook in grote Europese voetballanden als Spanje, Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. In tal van andere landen is de markt nog open en dus zou Quincy Promes bijvoorbeeld nog altijd van Ajax naar Spartak Moskou kunnen verkassen. Een overzicht van de markten die nog open zijn en de momenten van sluiten.

Dinsdag 2 februari

Portugal

Woensdag 3 februari

Slowakije

Donderdag 4 februari

Azerbeidzjan

Vrijdag 5 februari

Servië

Maandag 8 februari

Oostenrijk

Zondag 14 februari

Hongarije

Maandag 15 februari

Zwitserland

Kroatië

Roemenië

Vrijdag 19 februari

Argentinië

Maandag 22 februari

Tsjechië

Woensdag 24 februari

Polen

Donderdag 25 februari

Rusland

Zondag 28 februari

Bulgarije

Dinsdag 2 maart

Oekraïne