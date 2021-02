FC Emmen heeft zich op de slotdag van de transfermarkt versterkt met de transfervrije Paul Gladon. De 28-jarige spits tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de hekkensluiter in de Eredivisie. In de Keuken Kampioen Divisie versterkte De Graafschap zich met Melvin Platje.

Gladon liet afgelopen zaterdag nog zijn contract bij Willem II ontbinden. De aanvaller kwam dit seizoen slechts tot vier officiële wedstrijden voor de Tilburgers, die hem in de zomer van 2019 overnamen van FC Groningen. In zijn eerste seizoen speelde de geboren Hoofddorper achttien competitieduels, waarin hij één keer scoorde.

Gladon droeg eerder in Nederland het shirt van Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en Heracles Almelo. Hij speelde ook kort in het buitenland, maar zijn avonturen bij Wolverhampton Wanderers en Sint-Truiden werden geen succes.

Met de komst van Gladon speelt FC Emmen in op het vertrek van spits Donis Avdijaj, die na amper drie maanden in Drenthe naar AEL Limassol gaat. Eerder maakten Jari Vlak, Kerim Frei, Elias Frei, Jean-Pierre Rhyner, Didier La Torre en Luka Adzic de overstap naar FC Emmen.

Daar blijft het mogelijk niet bij, want FC Emmen wordt ook in verband gebracht met doelman Michael Verrips. Volgens RTV Drenthe komt de Nederlander op huurbasis over van Sheffield United.

FC Emmen hoopt met de reeks versterkingen lijfsbehoud in de Eredivisie af te dwingen. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat op de laatste plaats met zes punten, zeven minder dan nummer zestien Willem II. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

Platje keert bij De Graafschap terug in Nederland

Op een niveau lager versterkte De Graafschap zich op 'Deadline Day' met Melvin Platje, die na 2,5 jaar terugkeert in Nederland. De 32-jarige aanvaller staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Bali United. Omdat de competitie in Indonesië stilligt, vertrekt Platje op huurbasis naar De Graafschap.

"Melvin halen was voor ons een buitenkansje", zegt Peter Hofstede, manager voetbalzaken van De Graafschap. "Hij wil graag hier voetballen en wij denken hem, met al zijn ervaring en doelgerichtheid, goed te kunnen gebruiken in de jacht om onze doelstelling te behalen."

Platje speelde eerder in Nederland voor FC Volendam, NEC en VVV-Venlo en verwierf in die periode een status als cultheld. De spits heeft al 136 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en 93 Eredivisie-duels achter zijn naam staan. In het buitenland kwam hij uit voor clubs in Azerbeidzjan, Zweden, Frankrijk, Duitsland en België.

"Ik ben erg blij dat ik weer lekker kan voetballen. De komende periode ga ik alles uit de kast halen om van meerwaarde te zijn voor De Graafschap", zegt Platje, die nog tot januari 2022 onder contract staat bij Bali United.

