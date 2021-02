De winterse transferperiode is maandag in de meeste landen ten einde gekomen. In dit overzicht staan de belangrijkste afgeronde transfers van Deadline Day.

Transfers in Nederland

Paul Gladon (van Willem II naar FC Emmen)

Nigel Bertrams (van FC Groningen naar PEC Zwolle)

Max Clark (van Vitesse naar Hull City)

Andreas Skovgaard (contract ontbonden bij sc Heerenveen)

Lorenzo Soares Fonseca (contract ontbonden bij Sparta Rotterdam)

Evan Rottier (van ADO Den Haag naar TOP Oss, huur)

Marouan Azarkan (van Feyenoord naar NAC Breda, huur)

Aaron Bastiaans (van VVV-Venlo naar Helmond Sport, huur)

Evert Linthorst (van VVV-Venlo naar Al-Ittihad Kalba)

Jasper Dahlhaus (van Willem II naar FC Eindhoven, huur)

Herman Geelmuyden (van PSV naar Stabaek)

Dante Rigo (van ADO Den Haag naar PSV, was verhuurd)

Anastasios Donis (van Stade Reims naar VVV-Venlo, huur)

Elias Sierra (van KRC Genk naar Heracles Almelo)

Michael Verrips (van Sheffield United naar FC Emmen, huur)

Meritan Shabani (van Wolverhampton Wanderers naar VVV-Venlo, huur)

Aro Muric (van Manchester City naar Willem II, huur)

Ian Smeulers (van Feyenoord naar Willem II, huur)

Sven van Beek (van Feyenoord naar Willem II, huur)

Paulos Abraham (van AIK naar FC Groningen)

Zineddine Bourebaba (contract ontbonden bij FC Utrecht)

Oussama Idrissi (van Sevilla naar Ajax, huur)

Djibril Dianessy (van Fortuna Sittard naar MVV, huur)

Jorrit Smeets (van Fortuna Sittard naar Almere City)

Victor Jensen (van Ajax naar FC Nordsjaelland, huur)

Melvin Platje (van Bali United naar De Graafschap, huur)

Livio Milts (van Roda JC naar TOP Oss, huur)

Tim Hölscher (van VfL Wolfsburg naar TOP Oss)

Nick Doodeman (van FC Volendam naar SC Cambuur)

Transfers in het buitenland

Mitchel Bergkamp (van clubloos naar Watford)

Rajiv van La Parra (van UD Logroñés naar Würzburger Kickers)

Gervane Kastaneer (van Coventry City naar Heart of Midlothian, huur)

Jeremain Lens (van Besiktas naar Fatih Karagümrük, huur)

Michel Vlap (van Anderlecht naar Arminia Bielefeld, huur)

Jay-Roy Grot (van Leeds United naar VfL Osnabrück)

Joshua Zirkzee (van Bayern München naar Parma, huur)

Jayden Braaf (van Manchester City naar Udinese, huur)

Sepp van den Berg (van Liverpool naar Preston North End, huur)

Viktor Kovalenko (van Shakhtar Donetsk naar Atalanta)

DeAndre Yedlin (van Newcastle United naar Galatasaray)

Chris Richards (van Bayern München naar Hoffenheim, huur)

Bryan Reynolds (van FC Dallas naar AS Roma)

Nicolas Isimat-Mirin (contract ontbonden bij Besiktas)

Tarik Tissoudali (van Beerschot naar KAA Gent)

Nemanja Radonjic (van Olympique Marseille naar Hertha BSC, huur)

Sami Khedira (van Juventus naar Hertha BSC)

Bandiougou Fadiga (van Paris Saint-Germian naar Stade Brest, huur)

Miroslav Stoch (van clubloos naar Zaglebie Lubin)

Gedson Fernandes (van Benfica naar Galatasaray, huur)

Cenk Tosun (van Everton naar Besiktas, huur)

Ben Davies (van Preston North End naar Liverpool)

Jean-Clair Todibo (van FC Barcelona naar OGC Nice, huur)

Anthony Modeste (van 1. FC Köln naar Saint-Étienne, huur)

Jesé (van Sporting CP naar Las Palmas)

Daniele Rugani (van Juventus naar Cagliari, huur)

Zakaria Bakkali (van Anderlecht naar Beerschot, huur)

Ozan Kabak (van Schalke 04 naar Liverpool, huur)

Shkodran Mustafi (van Arsenal naar Schalke 04)

Olivier Ntcham (van Celtic naar Olympique Marseille)

Paulo Gazzaniga (van Tottenham Hotspur naar Elche, huur)

Ainsley Maitland-Niles (van Arsenal naar West Bromwich Albion, huur)

Joe Willock (van Arsenal naar Newcastle United, huur)

Will Grigg (van Sunderland naar MK Dons)