Chelsea-manager Thomas Tuchel is in de bres gesprongen voor spits Timo Werner. De Duitser, die afgelopen zomer voor meer dan 60 miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig, bleef zondag tegen Burnley (2-0-zege) voor het dertiende competitieduel op rij zonder treffer.

"Zolang Timo zijn bijdrage levert en alles geeft, zoals tegen Burnley, staan we achter hem", zei Tuchel na zijn eerste zege als Chelsea-coach volgens de BBC. "Hij doet er echt alles aan om te scoren, maar spitsen zijn erg gevoelig. Niks helpt beter dan doelpunten."

Werner maakte vorig seizoen namens RB Leipzig 34 doelpunten in 45 officiële duels en dwong zo een transfer af naar Chelsea, maar in Londen kan de Duitser nog niet zo imponeren als hij in de Bundesliga deed. Met vier treffers in twintig Premier League-duels is Werner ver verwijderd van zijn topvorm.

In de laatste zeventien officiële wedstrijden van Chelsea scoorde Werner vorige maand alleen tegen League Two-club Morecambe in de FA Cup. Vanwege zijn doelpuntendroogte werd de 35-voudig international in de laatste duels van Frank Lampard gepasseerd, maar tegen Burnley mocht hij negentig minuten spelen.

"Als spitsen voor een langere periode niet scoren, dan gaan ze minder spelen", stelt Werners landgenoot Tuchel. "Zolang Timo geen doelpunt weet te maken, zal hij niet op 100 procent zijn. Maar dat is niet erg. Zelfs een heel eenvoudig doelpunt is genoeg om voor die laatste paar procent te zorgen."

De 24-jarige Werner kwam ook tegen Burnley niet tot scoren, maar Chelsea won wel door doelpunten van verdedigers César Azpilicueta en Marcos Alonso. Trainer Tuchel, die vorige week de ontslagen Lampard opvolgde, nam oud-Ajacied Hakim Ziyech niet op in zijn selectie.

Timo Werner is al tien competitieduels op rij niet tot scoren gekomen. Timo Werner is al tien competitieduels op rij niet tot scoren gekomen. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League