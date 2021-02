Ronald Koeman heeft het zondag na de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Athletic Club (2-1) opgenomen voor Lionel Messi, wiens contract afgelopen weekend werd gelekt en gepubliceerd in de Spaanse krant El Mundo. De Nederlandse coach vindt dat zijn sterspeler met veel meer respect behandeld moet worden.

"Wie het contract heeft gelekt, heeft slechte intenties en is erop uit om Barcelona schade toe te brengen", zei Koeman op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Als iemand binnen de club de dader is, dan heeft hij geen toekomst meer bij FC Barcelona."

Uit het gelekte contract van Messi blijkt dat de Argentijn in vier jaar tijd (2017-komende zomer) ruim 555 miljoen euro verdient dankzij een jaarsalaris van circa 138 miljoen euro. Daar komen nog bonussen (77 miljoen) en tekengeld (115 miljoen euro) bij. FC Barcelona kondigde al juridische stappen aan tegen El Mundo.

De openbaarmaking van de contractdetails komt een week nadat Barcelona negatief in de media verscheen vanwege de grote financiële problemen. Nu bekend is dat de 33-jarige Messi een vorstelijk salaris opstrijkt, wordt hij door Spaanse media verantwoordelijk gehouden voor de malaise bij de Catalanen.

Lionel Messi wordt vanwege zijn salaris als schuldige gezien voor de financiële malaise bij FC Barcelona. Lionel Messi wordt vanwege zijn salaris als schuldige gezien voor de financiële malaise bij FC Barcelona. Foto: Pro Shots

'Moeten respect hebben voor verdiensten Messi'

Koeman ziet de situatie met lede ogen aan en vindt het onbegrijpelijk dat zijn sterspeler nu als zondebok wordt neergezet. "Messi heeft zich al jaren geleden bewezen door de club met zijn geweldige spel aan meerdere prijzen te helpen. Zonder hem blijven er weinig titelaspiraties over", zei de Nederlander.

"We weten al heel lang dat Messi de beste speler ter wereld is en we moeten respect hebben voor wat hij allemaal bij Barcelona heeft gedaan. We moeten nu gefocust blijven, een eenheid uitstralen en vergeten wat er is gepubliceerd."

Messi leek zondag tegen Athletic niet geraakt door het lek, want na twintig minuten zette hij FC Barcelona met een schitterende vrije trap op voorsprong. Antoine Griezmann zorgde een kwartier voor tijd voor de winnende treffer, nadat Athletic vlak na rust op gelijke hoogte was gekomen door een eigen doelpunt van Jordi Alba.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga