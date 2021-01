Ibrahim Afellay heeft besloten om definitief een punt achter zijn carrière te zetten, zo maakt de 53-voudig Oranje-international zondagavond bekend in Studio Voetbal.

De 34-jarige Afellay zat zonder club sinds zijn contract bij PSV afgelopen zomer niet werd verlengd. De middenvelder hoopte nog op een lucratief buitenlands avontuur, maar hij heeft de knoop nu doorgehakt.

Daarmee maakt Afellay een einde aan een ruim zestien jaar durende loopbaan. Op 26 januari vorig jaar speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd voor PSV tegen FC Twente en daarin moest hij met rood van het veld.

Afellay debuteerde op 24 februari 2004 in het profvoetbal voor PSV. Hij groeide uit tot sterspeler en aanvoerder, veroverde onder meer vier landstitels en maakte in de winterstop van het seizoen 2010/2011 een toptransfer naar FC Barcelona.

Zijn tijd in Spanje werd door blessures geen succes. In vijf jaar tijd kwam hij niet verder dan 35 officiële wedstrijden bij Barcelona, dat hem ook aan zowel Schalke 04 als Olympiacos een seizoen verhuurde. Medio 2015 verkaste hij naar Stoke City, waar hij alleen in zijn eerste seizoen regelmatig speelde.

In maart 2007 maakte Afellay onder toenmalig bondscoach Marco van Basten zijn debuut in Oranje. In de jaren die volgden kwam hij tot 53 interlands en zeven doelpunten. Hij was erbij op de EK's van 2008 en 2012 en het WK van 2010.