Ajax heeft zich vlak voor het verstrijken van de winterse transferperiode nog versterkt met een aanvaller. Oussama Idrissi komt op huurbasis over van Sevilla, melden De Telegraaf en VI zondag. De Amsterdammers hebben ook een optie tot koop bedongen.

Met de 24-jarige Idrissi haalt Ajax een vervanger voor Quincy Promes, die op het punt staat om terug te keren naar Spartak Moskou. Die onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium.

Idrissi stapte in oktober voor 12 miljoen euro over van AZ naar Sevilla, maar de buitenspeler kreeg amper speeltijd in Spanje. De Nederlandse Marokkaan staat pas op drie competitieduels voor de nummer drie van La Liga. Zaterdag zat hij niet in de selectie voor het uitduel met Eibar (0-2-zege).

De aanvaller kwam voor FC Groningen en AZ tot 127 duels in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor 36 treffers en 27 assists. Vorig seizoen kwam hij in 42 officiële wedstrijden voor AZ tot zeventien treffers en tien assists. Idrissi is zevenvoudig international voor het Marokkaans elftal.

Promes, die nog een contract tot medio 2024 heeft bij Ajax, bleef zondag op de bank in het uitduel met AZ (0-3-zege). Spartak Moskou zou zo'n 10 miljoen euro willen betalen voor de vleugelspeler. De Russische transfermarkt sluit pas eind februari. Nederlandse clubs kunnen tot en met maandag spelers halen.

Ajax-trainer Erik ten Hag zei na de wedstrijd tegen AZ dat hij Promes het liefst wil behouden. "Maar er spelen allerlei factoren mee rond een transfer. Ik wilde Noa Lang afgelopen zomer ook niet kwijt. We hadden hem zeker in december met al die blessures goed kunnen gebruiken."