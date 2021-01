SC Cambuur heeft zondagavond in eigen huis geen fout gemaakt tegen MVV. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie was mede dankzij een treffer van topscorer Robert Mühren met 2-0 te sterk voor de bezoekers uit Limburg.

Na een eerste helft waarin Cambuur al veruit het gevaarlijkst was, brak Mühren vlak na rust van dichtbij de ban. De spits maakte al zijn 21e seizoenstreffer en houdt gelijke tred met Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis.

Tien minuten na het openingsdoelpunt zorgde middenvelder Mees Hoedemakers met een schuiver voor de beslissing in het Cambuur Stadion. In de resterende speeltijd was Mühren nog een paar keer bij zijn tweede treffer, maar het bleef bij 2-0.

Cambuur lijkt zich te hebben herpakt nadat twee van de eerste drie wedstrijden van 2021 niet werden gewonnen. Vorige week vrijdag werd Jong PSV al met een 5-1-nederlaag terug naar Eindhoven gestuurd en nu was dus ook MVV vrij kansloos in Leeuwarden.

Dankzij de overwinning op de Maastrichtenaren heeft Cambuur na 22 wedstrijden een voorsprong van drie punten op concurrent Almere City, al speelt die ploeg maandag nog. In Brabant is nummer vijf NAC Breda de tegenstander.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie