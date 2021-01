AZ-coach Pascal Jansen gelooft na de nederlaag van zijn ploeg in de topper tegen Ajax niet meer in de landstitel voor zijn ploeg. De Alkmaarders gingen zondag op eigen veld met 0-3 onderuit tegen de Amsterdammers.

"We staan nu dertien punten achter op Ajax. Natuurlijk zijn er nog veertien duels te gaan, maar dat gaan we niet meer goedmaken", zei Jansen na afloop van de wedstrijd.

AZ kwam na een klein kwartier op achterstand door een doelpunt van Antony. Na een uur verdubbelde Davy Klaassen de marge en in blessuretijd besliste David Neres de wedstrijd.

"Ajax heeft laten zien dat wij nu niet in aanmerking komen voor de titel. Zij zetten Teun Koopmeiners goed vast en dan moeten andere spelers bij ons opstaan", analyseerde Jansen. "Dat ging moeizaam. Als je dan ziet hoe wij soms de duels ingaan in vergelijking met spelers als Edson Álvarez en Lisandro Martínez. Dat is wel een verschil."

Teleurstelling bij Yukinari Sugawara na de nederlaag tegen Ajax. Teleurstelling bij Yukinari Sugawara na de nederlaag tegen Ajax. Foto: Pro Shots

'Dat zijn cruciale momenten geweest'

De 48-jarige trainer vindt dat zijn spelers op bepaalde momenten veel feller hadden moeten zijn. "Dat zijn cruciale momenten geweest. Met agressiviteit kan je het verschil maken. Dat zit deels in de speler, de persoonlijkheid en het karakter. Maar we hebben in verschillende wedstrijden ook aangetoond daar wel over te beschikken."

Door de nederlaag is AZ naar de vijfde plaats gezakt. Desondanks beschouwt Jansen het seizoen van AZ niet als verloren. "Onze ambitie is om bij de eerste vier te eindigen. Dat kan nog steeds. Maar we willen natuurlijk altijd meer. We gaan voor het hoogst haalbare."

AZ gaat in de volgende Eredivisie-speelronde op bezoek bij hekkensluiter FC Emmen. In de Europa League en de TOTO KNVB Beker werd de ploeg van Jansen eerder dit seizoen al uitgeschakeld.

