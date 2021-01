Op het vertoonde spel had Zeljko Petrovic heel wat aan te merken, maar de nieuwe trainer van Willem II was zondag bovenal blij met de winst op FC Emmen (2-0).

"Als we op deze wijze blijven spelen, gaan we het zeker niet redden, daar moet ik eerlijk over zijn", zei Petrovic. "We moeten echt beter gaan voetballen. Maar deze zege is wel een belangrijke opsteker voor ons."

Willem II wist voor het eerst sinds 21 november weer eens te winnen in de Eredivisie. De 'Tricolores' sloegen een gat van zeven punten met FC Emmen, dat onderaan staat en nog altijd wacht op de eerste zege. Willem II klom van de zeventiende naar de zestiende plaats en heeft nu één punt meer dan ADO Den Haag.

"Het is niet denigrerend bedoeld, maar ik ben heel opgelucht", zei Petrovic, die afgelopen week zijn baan als assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord verruilde voor het hoofdtrainerschap bij Willem II, als opvolger van de ontslagen Adrie Koster.

"Ik heb er vertrouwen in dat we in de Eredivisie blijven. Anders was ik lekker als tweede man bij Feyenoord op de bank blijven zitten. Linksom of rechtsom, het gaat gebeuren. We gaan er alles aan doen om deze prachtige club in de Eredivisie te houden."

Willem speelt volgende week weer een degradatiekraker. ADO komt zondag op bezoek in Tilburg.

