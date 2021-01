Coach Erik ten Hag heeft zondag genoten van de manier waarop Ajax ook van AZ won. De Amsterdammers waren met 0-3 te sterk in Alkmaar en sloten de drukke maand januari daarmee in stijl af.

In het AFAS Stadion had Ajax vanaf het begin de overhand, wat resulteerde in een vroege openingstreffer van Antony. In de tweede helft liepen de bezoekers uit dankzij Davy Klaassen en David Neres.

"In hele fases hebben we het Ajax gezien zoals we dat vooraf bedacht hadden. Dit is een uitstekende prestatie. We domineerden. Verdedigen zetten we er continu druk op en aan de bal waren we gevaarlijk", sprak Ten Hag voor de camera van ESPN.

"De beginfase was onze beste fase. We hadden AZ gelijk bij de strot en kregen een grote kans via Devyne Rensch. Dat was een mooie aanval. Uiteindelijk maakten we een goede goal."

De overwinning op AZ betekent dat Ajax vijf van de zes Eredivisie-wedstrijden in januari won. Alleen tegen concurrent PSV (2-2) werden punten verspeeld. Tussendoor werd AZ ook al verslagen in het bekertoernooi.

Ontlading bij Davy Klaassen na zijn doelpunt tegen AZ.

'We hebben aangetoond dat we een team zijn'

Middenvelder Klaassen, die de score tegen AZ na een uur met een fraaie volley verdubbelde, was eveneens blij met het spel van Ajax. Hij vindt de overwinning het gevolg van de lijn die in de afgelopen weken was ingezet.

"Het is lastig om op zo'n veld goed te spelen, maar ik denk dat we verdiend hebben gewonnen. We hebben heel veel strijd geleverd en de spirit was er. We waren beter dan AZ", aldus Klaassen.

"Of we nu echt op stoom zijn? Ik merk in ieder geval een heel goede spirit in het team. Deze maand heeft aangetoond dat we echt een team zijn. Er is veel gewisseld, maar we zijn er niet echt zwakker op geworden."

Ajax, dat nu zeven punten los staat van nummer twee PSV, speelt in de volgende Eredivisie-speelronde thuis tegen FC Utrecht. Drie dagen later komt PSV naar de Johan Cruijff Arena in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker.

