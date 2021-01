Ajax heeft zondag wederom uitstekende zaken gedaan in de top van de Eredivisie. De koploper won met 0-3 van concurrent AZ en heeft nu zeven punten marge ten opzichte van nummer twee PSV, dat eerder op de dag met 3-1 van Feyenoord verloor.

Op bezoek in Alkmaar kwam Ajax binnen een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Antony. De Amsterdammers hadden in een groot deel van de wedstrijd de overhand en dat leidde na een uur tot de 0-2 van Davy Klaassen, waarna invaller David Neres in de slotseconden de eindstand bepaalde.

Het resultaat in het AFAS Stadion betekent dat Ajax vijf van de zes Eredivisie-duels in de drukke maand januari heeft gewonnen. Naast AZ werd ook Feyenoord verslagen en alleen een clash met concurrent PSV (2-2) leverde geen driepunter op.

De 34-voudig landskampioen, die elf dagen geleden ook in het bekertoernooi al van AZ won (0-1), staat op vijftig punten uit twintig speelrondes. Het gat met PSV (43 punten), Vitesse (42), Feyenoord (38) en AZ (37) is fors.

De beste kansen waren in Alkmaar voor Ajax. De beste kansen waren in Alkmaar voor Ajax. Foto: Pro Shots

Antony zet Ajax vroeg op goede spoor

Ajax begon tegen AZ met een aantal ongebruikelijke namen in de defensie (onder anderen Devyne Rensch en Lisandro Martínez startten), maar had het verdedigend overwegend prima voor elkaar in Alkmaar en was in de beginfase ook de gevaarlijkste ploeg.

Nadat Ryan Gravenberch en Rensch al gevaar hadden gesticht, was het in de veertiende minuut raak voor de bezoekers. Antony kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten, wachtte even en vond toen beheerst de verre hoek. Niet veel later leek Ajax al op 0-2 te komen, maar keeper Marco Bizot reageerde knap op een kopbal van Klaassen.

Datzelfde deed André Onana aan de andere kant bij grote kansen van Albert Gudmundsson, die de bal twee keer van dichtbij niet langs de doelman uit Kameroen kreeg. Nog voor rust waren namens Ajax ook Dusan Tadic en Edson Álvarez nog dicht bij een treffer.

AZ presteerde goed in de toppers tegen PSV en Feyenoord, maar slaagde er niet in om ook tegen Ajax punten te pakken. AZ presteerde goed in de toppers tegen PSV en Feyenoord, maar slaagde er niet in om ook tegen Ajax punten te pakken. Foto: Pro Shots

AZ speelt te weinig klaar

Na rust nam de druk van AZ op het Ajax-doel wat toe, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Wederom Gudmundsson en ook Jesper Karlsson ondernamen een doelpoging, maar deden dat te onnauwkeurig.

Bij een van de Ajax-uitvallen was het aan de andere kant wél raak en het doelpunt was mooi. Aanvoerder Tadic werd weggestuurd op links en gaf fraai voor, waarna Klaassen knap raak volleerde en zijn ploeg daarmee in een zetel bracht.

Het verzet van AZ leek na dat doelpunt gebroken, want de overtuiging was in het laatste half uur een beetje weg bij de ploeg van coach Pascal Jansen. Lange tijd was een afstandsknal van Fredrik Midtsjø het gevaarlijkste moment van Alkmaarse kant.

In de slotfase werd een goal van invaller Neres afgekeurd wegens buitenspel, maar de Braziliaan scoorde in de extra tijd alsnog. Tussendoor was AZ-spits Myron Boadu er bij een grote kans niet meer in geslaagd om het nog spannend te maken.

