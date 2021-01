FC Barcelona heeft de tweede plek in La Liga overgenomen van Real Madrid. De ploeg van coach Ronald Koeman boekte zondag een moeizame 2-1-zege op Athletic Club. Eerder op de avond hielp Luis Suárez koploper Atlético Madrid met twee doelpunten aan een 2-4-overwinning bij Cádiz.

Barcelona nam met de zege op Athletic revanche voor de nederlaag van twee weken geleden in de finale van de Spaanse supercup. Toen gingen de Catalanen in verlenging met 2-3 onderuit tegen de Basken.

Zondag kwam Barcelona na twintig minuten op voorsprong dankzij een prachtige vrije trap van Lionel Messi, maar daarna verzuimde de thuisploeg de score uit te breiden. Hierdoor kwam Athletic vroeg in de tweede helft terug in de wedstrijd door een eigen doelpunt van Jordi Alba.

Barcelona ging vervolgens op jacht naar de 2-1. Een kopbal van Miralem Pjanic belandde eerst nog op de paal, maar een kwartier voor tijd was het wel raak toen Antoine Griezmann een fraaie aanval afrondde.

Dankzij de vijfde overwinning op rij heeft Barcelona nu evenveel punten als Real, maar staat de ploeg van Koeman tweede dankzij een beter doelsaldo. De achterstand van de twee topclubs op koploper Atlético, dat een duel minder heeft gespeeld, bedraagt tien punten.

Luis Suárez bracht zijn doelpuntentotaal dit seizoen op veertien. Foto: Pro Shots

Suárez helpt Atlético met twee goals aan winst

Eerder op de dag opende Suárez na een klein half uur de score voor Atlético tegen Cádiz. De Madrilenen konden niet lang van de voorsprong genieten, want zeven minuten later krulde Álvaro Negredo de bal namens Cádiz prachtig in de verre hoek.

Vlak voor rust zorgde Saúl op fraaie wijze voor de 1-2 van Atlético. De middenvelder verlengde een harde voorzet van Thomas Lemar met een lobje over Cádiz-doelman Jeremías Ledesma. Vroeg in de tweede helft breidde Suárez de voorsprong uit een penalty verder uit en maakte hij al zijn veertiende competitietreffer van het seizoen.

Atlético leek de drie punten veiliggesteld te hebben, maar twintig minuten voor tijd bracht Negredo de thuisploeg opnieuw terug in de wedstrijd. In de slotfase zorgde Koke alsnog voor de beslissing.

Lazio viert de openingstreffer tegen Atalanta. Lazio viert de openingstreffer tegen Atalanta. Foto: Pro Shots

Lazio klopt en passeert Atalanta

In de Italiaanse Serie A kwam Atalanta al na drie minuten op achterstand tegen Lazio door een goal van Adam Marusic. Joaquín Correa verdubbelde de marge kort na rust, waarna Mario Pasalic de spanning in de slotfase terugbracht. Kort na de 1-2 besliste Vedat Muriqi de wedstrijd alsnog namens de Romeinen.

Bij Atalanta maakte Marten de Roon de negentig minuten vol, viel Sam Lammers halverwege de tweede helft in en ontbrak Hans Hateboer door een spierblessure. Wesley Hoedt bleef op de bank bij Lazio, dat dankzij de vijfde zege op rij de zesde plek overnam van Atalanta.

AS Roma klom dankzij een 3-1-zege op Hellas Verona naar de derde plaats. Gianluca Mancini, Henrikh Mkhitaryan en Borja Mayoral scoorden voor de Romeinen, waarbij Rick Karsdorp tot de 86e minuut meedeed. Napoli won dankzij doelpunten van Elif Elmas en Matteo Politano met 2-0 van Parma en bezet de vierde plaats.

