Denzel Dumfries concludeert na de nederlaag van PSV bij Feyenoord zondag dat de Eindhovenaren een hoop moeten verbeteren om mee te kunnen doen in de titelstrijd van de Eredivisie. De Brabanders verloren in De Kuip met 3-1.

"Als je het op deze manier laat liggen, dan ben je geen titelkandidaat. We hebben vaak laten zien hoe het wel moet, maar vandaag ontbrak het en dat mag niet gebeuren", zo zei de aanvoerder van PSV na afloop van de wedstrijd tegen ESPN.

PSV keek halverwege al tegen een 3-0-achterstand aan in Rotterdam. Na de pauze deed Ibrahim Sangaré wel wat terug namens de bezoekers, maar verder kwam de formatie van coach Roger Schmidt niet. Aan de kansen lag het niet, want PSV noteerde zeventien doelpogingen (tegenover zes van Feyenoord).

"In de eerste helft hebben zij drie schoten op doel en alle drie zaten erin. Ik denk dat dat de grootste frustratie is van vandaag", vervolgt Dumfries. "We moesten na de 3-1 meer bewegen en meer variaties creëren. Feyenoord zakte heel erg in en dat was lastig, maar tussen de linies kon het bij ons beter."

Ondanks de nederlaag vindt Dumfries wel dat PSV er alles aan heeft gedaan in De Kuip. "We geloofden er ook na de 3-0 nog in, maar het was gewoon niet genoeg over de gehele wedstrijd."

Roger Schmidt leed zijn derde competitienederlaag met PSV.

Schmidt: 'Je moet je kansen benutten'

PSV-trainer Schmidt sloot zich aan bij de woorden van zijn aanvoerder. "We waren goed voorbereid en begonnen goed. We hadden veel balbezit tegen een verdedigende tegenstander, maar zij scoren bij hun eerste mogelijkheden", begon Schmidt zijn analyse bij ESPN.

"Je moet je kansen benutten en dat heeft Feyenoord beter gedaan. Ook in de rust geloofden we nog in een goed resultaat, maar we waren niet goed genoeg in het benutten van onze kansen. Als je 3-2 maakt, dan geloof je echt weer in een gelijkspel of zelfs een overwinning."

Door de nederlaag dreigt voor PSV een achterstand van zeven punten op koploper Ajax. De Eindhovenaren hebben nu vier punten minder dan de Amsterdammers, maar Ajax speelt later op de dag nog bij AZ en kan het verschil vergroten.

