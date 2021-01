Steven Berghuis is blij dat Feyenoord zich heeft hersteld van een dramatische reeks. De Rotterdammers verloren drie keer op rij, maar wonnen zondag knap met 3-1 van PSV.

"Dit is heel belangrijk. Voor ons als team, voor de club. Als je vandaag had verloren, dan waren we met een slecht gevoel afgereisd naar FC Groningen. Dan wordt het steeds moeilijker. Dit is een fantastische zege. We hebben goed gevochten en toegeslagen uit de counter", zei Berghuis tegen ESPN.

Feyenoord ging in de afgelopen twee weken onderuit tegen achtereenvolgens Ajax (1-0), AZ (2-3) en sc Heerenveen (3-0), waarna er wat irritaties ontstonden tussen trainer Dick Advocaat en de spelers, maar die werden vrijdag uitgesproken. Tegen PSV haalde Feyenoord wel weer een aardig niveau.

Berghuis was tegen PSV verantwoordelijk voor de 2-0. Hij schoot de bal van zo'n 25 meter op schitterende wijze in de verre hoek. De aanvoerder, die zijn elfde competitiedoelpunt van het seizoen maakte en daarmee gedeeld tweede staat op de topscorerslijst, scoorde voor het eerst na de winterstop.

"Natuurlijk had ik dat nodig. Als aanvaller van Feyenoord moet je leveren en ik stond al best lang droog. Dat is niet goed. Maar het is ook zo dat de buitenspelers met onze speelwijze laag op het veld staan. Dus dan krijg ik ook al vroeg in de opbouw de bal. De spits moet dan de bal vasthouden en dat ging vandaag goed."

Steven Berghuis ziet zijn schot op prachtige wijze in het doel belanden. Foto: ANP

Geïrriteerde Berghuis: 'Ik werk elke wedstrijd hard'

Berghuis reageerde nog wel opvallend geïrriteerd toen de verslaggever een opmerking naar hem maakte dat hij hard moest werken tegen PSV. "Sorry, maar ik bijt nu wat van me af, want ik werk elke wedstrijd hard. Heb je me niet gezien tegen Ajax en tegen AZ?"

Advocaat was eveneens zeer te spreken over wat Feyenoord liet zien tegen PSV. "Als team hebben we het echt heel goed gedaan", aldus de coach, die vrijdag liet weten dat hij het seizoen afmaakt in De Kuip omdat de spelers 100 procent achter hem staan.

"PSV is een hele goede ploeg. Maar in de wedstrijden die we van ze hebben bekeken, zagen we dat ze heel ver naar voren spelen. Daardoor geven ze veel kansen weg. De kansen die je dan krijgt, moet je wel benutten. Dat hebben we vandaag uitstekend gedaan."

Feyenoord heeft ondanks de overwinning op PSV als nummer vier nog altijd wel negen punten achterstand op koploper Ajax, die het later op zondag in Alkmaar opneemt tegen AZ. De ploeg van Advocaat lijkt dus veroordeeld te zijn tot de strijd om een ticket voor Europees voetbal.

