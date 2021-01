Feyenoord heeft zondag een klinkende 3-1-zege geboekt in de topper tegen PSV. De Rotterdammers herstelden zich daarmee van een dramatische reeks en deelden de Eindhovenaren een flinke tik uit in de strijd om de titel in de Eredivisie.

Feyenoord deed hat naïeve PSV veel pijn in de omschakeling en stond halverwege al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Mark Diemers, Steven Berghuis en Bryan Linssen. Met name de 2-0 van Berghuis, een afstandsschot, was van grote schoonheid.

In de tweede helft verkleinde PSV al vrij snel de achterstand tot 1-3 dankzij een treffer van Ibrahim Sangaré, maar ondanks een duidelijk veldoverwicht (het aantal schoten in totaal was 5 om 17) bleef het daarbij.

Feyenoord verloor de laatste drie competitiewedstrijden van achtereenvolgens Ajax (1-0), AZ (2-3) en sc Heerenveen. Er ontstonden daardoor wat irritaties tussen trainer Dick Advocaat en de spelers, maar vrijdag werden die uitgesproken.

PSV moet vrezen dat koploper Ajax later op de dag op bezoek bij Ajax nog verder uitloopt. De Eindhovenaren staan op dit moment tweede, op vier punten van de Amsterdammers. Feyenoord bezet de vierde plaats met negen punten achterstand op Ajax.

Steven Berghuis legt aan voor zijn geweldige doelpunt. Steven Berghuis legt aan voor zijn geweldige doelpunt. Foto: Pro Shots

Feyenoord beleeft droomstart

Feyenoord kende een droomstart tegen PSV. De thuisclub kwam al in de zevende minuut op 1-0. Diemers stond helemaal vrij in het strafschopgebied en schoot de bal op aangeven van Lutsharel Geertruida door de benen van doelman Yvon Mvogo.

PSV was daarna de bovenliggende partij en joeg meteen fanatiek op de 1-1. Pablo Rosario en Eran Zahavi slaagden er niet in om een voorzet van Philipp Max binnen te tikken en Mauro Júnior zag zijn inzet geblokt worden door Leroy Fer.

Toch was het Feyenoord dat in de 26e minuut de score verdubbelde. Linssen stuitte eerst nog van dichtbij op Mvogo, maar een aanval later schoot Berghuis de bal van zo'n 25 meter op schitterende wijze in de verre hoek: 2-0.

Bryan Linssen wipt de bal langs Yvon Mvogo. Bryan Linssen wipt de bal langs Yvon Mvogo. Foto: Pro Shots

Feyenoord drukt PSV nog verder in problemen

PSV bleef dominant en kreeg ook voldoende kansen op een goal, maar Ryan Thomas kopte naast na een omhaal van Denzel Dumfries, die op tijd hersteld was van een blessure, en Zahavi schoot veel te slap in de handen van keeper Nick Marsman.

Feyenoord drukte PSV in de 41e minuut zelfs nog wat dieper in de problemen. Linssen werd na een fraaie aanval over meerdere schijven voor de tweede keer oog in oog met Mvogo gezet en rondde nu wel succesvol af met een slim stiftje: 3-0.

PSV leek na rust de spanning terug te kunnen brengen in de wedstrijd. Sangaré kopte overtuigend raak uit een afgemeten vrije trap van Max en scoorde zodoende voor het eerst in het shirt van PSV: 3-1.

In het restant volgden er voor PSV ook legio mogelijkheden op de 3-2, maar die viel niet, onder meer omdat Donyell Malen tot twee keer toe de pech had dat een Feyenoorder redding bracht. Daardoor hield Feyenoord met hangen en wurgen stand.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie