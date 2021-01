Willem II heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie in de Eredivisie. De Tilburgers rekenden bij het debuut van coach Zeljko Petrovic af met hekkensluiter FC Emmen: 2-0. ADO Den Haag, dat ook strijdt tegen degradatie, kwam thuis tegen Sparta Rotterdam niet verder dan 1-1.

Het duel tussen de nummer zeventien (Willem II) en achttien (FC Emmen) van de Eredivisie werd in de beginfase gedomineerd door de bezoekers uit Drenthe. Michael de Leeuw dook na acht minuten op in het strafschopgebied van Willem II, maar schoot vervolgens in het zijnet.

Nadat na een half uur spelen ook Kerim Frei een aardige kans onbenut had gelaten, kwam Willem II in de 38e minuut tegen de verhouding in op voorsprong. Ché Nunnely tikte een lage voorzet van Mats Köhlert binnen: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde de ploeg uit Tilburg de marge. Kwasi Wriedt frommelde zich met wat mazzel langs zijn directe tegenstander en schoot de bal in de hoek. Emmen kon de spanning twee minuten later weer terugbrengen, maar De Leeuw schoot rakelings voorlangs.

Via Derrick Köhn en Wriedt kreeg Willem II nog kansen op een derde treffer, maar gescoord werd er niet meer in het Koning Willem II Stadion. Het is voor Willem II de eerste competitiezege sinds 21 november, tien wedstrijden geleden.

Zeljko Petrovic debuteert met een overwinning bij Willem II. Zeljko Petrovic debuteert met een overwinning bij Willem II. Foto: Pro Shots

ADO geeft voorsprong uit handen tegen Sparta

Ook in Den Haag stond de strijd om degradatie op het spel, zeker voor de thuisploeg na de overwinning van Willem II. ADO was in de eerste helft ook de bovenliggende partij, maar de eerste echte kans was voor Sparta. Mario Engels probeerde het bij de tweede paal met een volley, maar die inzet ging over.

Op slag van rust kwam ADO op voorsprong. Sparta-doelman Maduka Okoye kon de eerste kopbal van Michiel Kramer nog verwerken tot corner, maar de daaropvolgende hoekschop vloog via het hoofd van Tomasliv Gommelt alsnog binnen: 1-0.

Sparta kwam halverwege de tweede helft zo ongeveer uit het niets langszij. Reda Kharchouch, die net drie minuten in het veld stond, kopte op aangeven van Lennart Thy raak voor de bezoekers: 1-1.

In de slotfase jaagden beide ploegen op de drie punten. Vicente Besuijen was dicht bij een treffer, maar de ADO-aanvaller schoot een rebound in kansrijke positie op doelman Okoye. Een afstandsschot van Abdou Harroui in de 88e minuut spatte nog uiteen op de lat.

ADO Den Haag wist thuis niet te winnen van Sparta Rotterdam. ADO Den Haag wist thuis niet te winnen van Sparta Rotterdam. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie