Willem II heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie in de Eredivisie. De Tilburgers rekenden bij het debuut van coach Zeljko Petrovic af met hekkensluiter FC Emmen: 2-0. Het is voor Willem II de eerste competitiezege sinds 21 november.

Het duel tussen de nummers zeventien en achttien van de Eredivisie werd in de beginfase gedomineerd door de bezoekers uit Emmen. Michael de Leeuw dook na acht minuten op in het strafschopgebied van Willem II, maar schoot vervolgens in het zijnet.

Nadat na een half uur spelen ook Kerim Frei een aardige kans onbenut had gelaten, kwam Willem II in de 38e minuut tegen de verhouding in op voorsprong. Ché Nunnely dook op voor het doel van Emmen en tikte een lage voorzet van Mats Köhlert binnen: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde de ploeg uit Tilburg de marge. Kwasi Wriedt frommelde zich met wat mazzel langs zijn directe tegenstander en schoot de bal in de hoek. Emmen kon de spanning twee minuten later weer terugbrengen, maar De Leeuw schoot rakelings voorlangs.

Via Derrick Köhn en Wriedt kreeg Willem II nog kansen op een derde treffer, maar gescoord werd er niet meer in het Koning Willem II Stadion. Door de overwinning klimt de ploeg van Petrovic, die de opvolger is van de ontslagen Adrie Koster, naar de zestiende plaats met dertien punten uit twintig duels. Emmen blijft de hekkensluiter met zes punten.

Zeljko Petrovic debuteert met een overwinning bij Willem II. Zeljko Petrovic debuteert met een overwinning bij Willem II. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie