Bas Dost en Noa Lang zijn zondag opnieuw goud waard geweest voor Club Brugge. Mede door een doelpunt van beide Nederlanders won Brugge thuis met 3-1 van Standard Luik in de Jupiler Pro League.

Het duel kende nog een slechte start voor Club Brugge. Merveille Bokadi tekende na drie minuten voor de 0-1 namens Standard Luik. De thuisploeg had een klein kwartier nodig om langszij te komen: Hans Vanaken scoorde op aangeven van Lang.

Vlak voor rust maakte Dost al zijn vijfde doelpunt van het seizoen. De spits reageerde attent nadat een schot van Ruud Vormer half werd gekeerd door Luik-doelman Arnaud Bodart: 2-1. Vier minuten na de pauze tikte Lang van dichtbij een voorzet van Clinton Mata binnen voor de 3-1.

Het was voor Lang zijn negende treffer van het seizoen en daarmee is hij de clubtopscorer. De oud-Ajacied heeft ook zes assists op zijn naam staan en is daarmee de productiefste speler van de regerend landskampioen. Naast Lang en Dost had ook Ruud Vormer een basisplaats. Stefano Denswil viel in en aanwinst Tahith Chong ontbrak nog.

Club Brugge gaat riant aan de leiding in de Jupiler Pro League. Na 25 wedstrijden is de voorsprong op nummer twee Antwerp en nummer drie KRC Genk liefst veertien punten.

