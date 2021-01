Bas Dost en Noa Lang zijn zondag opnieuw goud waard geweest voor Club Brugge. Mede door een doelpunt van beide Nederlanders won Brugge thuis met 3-1 van Standard Luik in de Jupiler Pro League. In Duitsland hielp Wout Weghorst VfL Wolfsburg aan een zege en in Frankrijk ging Paris Saint-Germain in extremis onderuit.

Club Brugge kende nog een slechte start tegen Standard Luik. Merveille Bokadi tekende na drie minuten voor de 0-1 namens de bezoekers. De thuisploeg had een klein kwartier nodig om langszij te komen: Hans Vanaken scoorde op aangeven van Lang.

Vlak voor rust maakte winteraanwinst Dost al zijn vijfde doelpunt in de Belgische competitie. De spits reageerde attent nadat een schot van Ruud Vormer half werd gekeerd door Luik-doelman Arnaud Bodart: 2-1. Vier minuten na de pauze tikte Lang van dichtbij een voorzet van Clinton Mata binnen voor de 3-1.

Het was voor Lang zijn negende treffer van het seizoen en daarmee is hij de clubtopscorer. De oud-Ajacied heeft ook zes assists op zijn naam staan en is daarmee de productiefste speler van de regerend landskampioen. Naast Lang en Dost had ook Vormer een basisplaats. Stefano Denswil viel in en aanwinst Tahith Chong ontbrak nog.

Club Brugge gaat riant aan de leiding in de Jupiler Pro League. Na 25 wedstrijden is de voorsprong op nummer twee Antwerp en nummer drie KRC Genk liefst veertien punten.

Wout Weghorst viert zijn treffer voor VfL Wolfsburg.

Weghorst scoort voor winnend Wolfsburg

In de Duitse Bundesliga zorgde Weghorst voor het tweede doelpunt van VfL Wolfsburg in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Freiburg. De Nederlandse spits plaatste de bal enkele minuten voor rust in de rechterhoek en maakte zijn dertiende competitiegoal van het seizoen.

De andere doelpunten van Wolfsburg werden gemaakt door John Brooks en Yannick Gerhardt. Weghorst speelde tot elf minuten voor tijd mee bij 'Die Wölfe', die dankzij de overwinning naar de derde plaats klimmen.

Eerder op de dag won FC Köln op eigen veld met 3-1 van Arminia Bielefeld. Marius Wolf was tweemaal trefzeker voor de thuisploeg.

Teleurstelling bij Paris Saint-Germain na de nederlaag tegen Lorient.

PSG verliest ondanks twee benutte penalty's Neymar

In de Franse Ligue 1 leed Paris Saint-Germain op bezoek bij FC Lorient de vijfde nederlaag van dit seizoen: 3-2. Neymar benutte twee strafschoppen voor de bezoekers, nadat Laurent Abergel voor de openingstreffer van Lorient had gezorgd.

PSG leek op weg naar de vierde competitiezege op rij, maar gaf de drie punten in de slotfase uit handen. Tien minuten voor tijd tekende Yoane Wissa voor de gelijkmaker en in blessuretijd bezorgde Terem Moffi de thuisploeg de overwinning. Mitchel Bakker bleef op de bank bij de Parijzenaars.

Door de nederlaag zakt Paris Saint-Germain naar de derde plaats. De ploeg van coach Mauricio Pochettino heeft een punt achterstand op koploper Lille OSC en nummer twee Olympique Lyon. Het Lille van Sven Botman was zondag met 1-0 te sterk voor Dijon en het Olympique Lyon van Memphis Depay won vrijdag met 2-1 van Girondins de Bordeaux.

