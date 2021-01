Liverpool heeft zondag mede dankzij een doelpunt van Georginio Wijnaldum met 1-3 van West Ham United gewonnen. Tottenham Hotspur ging verrassend onderuit bij Brighton & Hove Albion en Chelsea, waar Hakim Ziyech ontbrak, boekte de eerste zege onder trainer Thomas Tuchel.

Liverpool maakte donderdag bij Tottenham Hotspur (1-3) een einde aan een reeks van vijf duels zonder winst en zette die goede lijn bij West Ham door.

Na een 0-0-ruststand zette Mohamed Salah zijn ploeg met twee fraaie treffers op een veilige marge en in de 84 minuut tekende Wijnaldum met zijn tweede seizoenstreffer voor 0-3. Het tegendoelpunt van Craig Dawson was voor de statistieken.

In het Amex Stadium ging Tottenham Hotspur met 1-0 onderuit bij Brighton & Hove Albion. Leandro Trossard kroonde zich tot matchwinner door in de zeventiende minuut het enige doelpunt te maken.

Steven Bergwijn maakte de negentig minuten vol bij de 'Spurs', die nu zesde staan. Joël Veltman werd in de 72e minuut gewisseld bij laagvlieger Brighton.

Chelsea won voor het eerst onder trainer Thomas Tuchel. Foto: Pro Shots

Leicester thuis onderuit tegen Leeds

Chelsea was met 2-0 te sterk voor Burnley. De doelpunten kwamen op naam van de Spanjaarden César Azpilicueta en Marcos Alonso. De zege van Chelsea, dat nu zevende staat in de Premier League, was dik verdiend: Burnley noteerde nul doelpogingen, Chelsea negentien.

Het was voor trainer Tuchel zijn eerste overwinning sinds zijn aanstelling. De Duitse coach debuteerde afgelopen woensdag met een 0-0-gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers. Ziyech ontbrak bij Chelsea tegen Burnley. De oud-Ajacied kreeg rust.

In het King Power Stadium bracht Harvey Barnes Leicester City in de dertiende minuut op voorsprong tegen Leeds United, waarna Stuart Dallas het evenwicht al snel herstelde. In de tweede helft hielpen Patrick Bamford en Jack Harrison Leeds, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd meedeed, aan een 1-3-zege.

Leicester liet voor de tweede keer op rij punten liggen, nadat midweeks gelijk werd gespeeld bij Everton (1-1). 'The Foxes' raakten de derde plek kwijt aan Liverpool.

Leeds United viert de 1-3 van Jack Harrison. Foto: Pro Shots

