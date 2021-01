Chelsea heeft zondag in de Premier League de eerste overwinning geboekt onder trainer Thomas Tuchel. De kwakkelende formatie uit Londen, waar Hakim Ziyech ontbrak, was thuis met 2-0 te sterk voor Burnley. Leicester City ging thuis met 1-3 onderuit tegen Leeds United.

De doelpunten van Chelsea kwamen op naam van de Spanjaarden César Azpilicueta en Marcos Alonso. De 31-jarige Azpilicueta werd vlak voor rust in het strafschopgebied aangespeeld door Callum Hudson-Odoi en schoot de bal hard en hoog in de verre hoek.

In de slotfase van het duel tekende Alonso voor de 2-0. De linkspoot nam een pass van Christian Pulisic op de borst aan en vond met een volley eveneens de verre hoek. De zege van Chelsea, dat nu zevende staat in de Premier League, was dik verdiend: Burnley noteerde nul doelpogingen, Chelsea negentien.

Het was voor Tuchel zijn eerste overwinning sinds zijn aanstelling. De Duitse coach debuteerde afgelopen woensdag met een 0-0-gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers. Ziyech ontbrak bij Chelsea tegen Burnley. De oud-Ajacied kreeg rust.

Leeds United viert de 1-3 van Jack Harrison. Leeds United viert de 1-3 van Jack Harrison. Foto: Pro Shots

Leicester thuis onderuit tegen Leeds

In het King Power Stadium bracht Harvey Barnes Leicester City in de dertiende minuut op voorsprong tegen Leeds United, waarna Stuart Dallas het evenwicht al snel herstelde. In de tweede helft hielpen Patrick Bamford en Jack Harrison Leeds, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd meedeed, aan de winst.

Leicester liet voor de tweede keer op rij punten liggen, nadat midweeks gelijk werd gespeeld bij Everton (1-1). 'The Foxes' staan nog derde, maar kunnen die positie later op de dag kwijtraken aan Liverpool, dat om 17.30 begonnen is aan een uitduel met West Ham United.

Ook Tottenham Hotspur komt zondag nog in actie. De ploeg van manager José Mourinho speelt om 20.15 uur uit tegen Brighton & Hove Albion.

