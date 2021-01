FC Twente is er zondag opnieuw niet in geslaagd om een thuiswedstrijd te winnen in de Eredivisie. De formatie van trainer Ron Jans kwam in Enschede niet verder dan 0-0 tegen sc Heerenveen.

FC Twente, dat de laatste zes competitiewedstrijden in eigen huis niet had gewonnen en de laatste vijf zelfs had verloren, pakte vanaf de aftrap het initiatief en noteerde in de eerste helft elf doelpogingen, tegenover slechts één van sc Heerenveen.

Clubtopscorer Danilo, Luciano Narsingh en Queensy Menig waren dreigend voor de thuisploeg, maar tot echt grote kansen kwam Twente niet. Heerenveen zette daar maar weinig tegenover: Joey Veerman zag vlak voor rust nog wel een schot geblokt worden.

Na de pauze liet Heerenveen zich meer zien en werd het gevaarlijk via Siem de Jong en Mitchell van Bergen, maar ook de bezoekers slaagden er niet in om tot uitgespeelde kansen te komen. Luka Ilic had na een uur spelen de beste kans op de 1-0, maar zijn kopbal ging over het doel.

Ron Jans is boos nadat het doelpunt van Queensy Menig is afgekeurd. Ron Jans is boos nadat het doelpunt van Queensy Menig is afgekeurd. Foto: Pro Shots

Doelpunt van Menig afgekeurd

Twente leek halverwege de tweede helft wel op voorsprong te komen. Menig wipte de bal koelbloedig over Heerenveen-doelman Erwin Mulder heen, maar de videoarbitrage keurde het doelpunt af vanwege hinderlijk buitenspel van Luciano Narsingh.

Ook in de slotfase waren de grote kansen spaarzaam. Nadat spits Henk Veerman bij de bezoekers werd teruggefloten voor buitenspel kreeg Twente een flinke mogelijkheid in de tegenaanval, maar Ilic schoot vrij voor Mulder hard en wild over.

Door het gelijkspel blijft Twente de nummer zeven in de Eredivisie met dertig punten na twintig duels. Heerenveen heeft vier punten minder dan de tukkers en staat negende.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie