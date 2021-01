FC Barcelona gaat juridische stappen nemen tegen El Mundo, zo maakte de Catalaanse club zondag bekend. De Spaanse krant publiceerde eerder op de dag details van het contract van Lionel Messi. Volgens Barcelona is er sprake van het onwettig publiceren van een privédocument.

"FC Barcelona en Messi betreuren het dat de contractdetails in handen zijn gekomen van El Mundo, want het betreft een privédocument. Het is een vertrouwelijke afspraak tussen twee partijen", zo valt te lezen in de verklaring van de club van trainer Ronald Koeman.

Barcelona ontkent elke betrokkenheid bij de publicatie van het document, maar spreekt de genoemde bedragen verder niet tegen. "We bereiden nu juridische stappen voor tegen El Mundo, met het oog op de eventuele schade die kan worden veroorzaakt door deze publicatie."

In het artikel van El Mundo staat dat Messi met zijn huidige contract in vier jaar tijd (van 2017 tot komende zomer) ruim 555 miljoen euro verdient. Het gaat dan om een jaarsalaris van 138 miljoen euro en daarnaast 115 miljoen euro tekengeld en 77 miljoen euro aan bonussen. Messi zou al 92 procent van dit bedrag (ruim 510 miljoen euro) hebben ontvangen.

Eerder deze week kwam Marca met het bericht dat Barcelona een schuld heeft van ruim 1,1 miljard euro, waarvan op korte termijn 730 miljoen euro betaald moet worden. Volgens El Mundo heeft het contract van de 33-jarige Messi de Spaanse club dan ook "geruïneerd".

Barcelona sluit het statement af met steun voor de Argentijnse sterspeler. "Vooral in het licht van elke poging om zijn imago in diskrediet te brengen. Daarnaast willen we voorkomen dat de relatie tussen hem en Barcelona schade oploopt, zeker omdat hij hier is uitgegroeid tot de beste speler ter wereld en in de geschiedenis van het voetbal."