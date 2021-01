Het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie gaat zondag niet door. Door nachtvorst in Deventer is het veld bevroren en onbespeelbaar geworden.

"Het veld is veel te hard en daarom is het onverantwoord om vanmiddag te gaan voetballen", zei scheidsrechter Martin van den Kerkhof in gesprek met ESPN.

"Er zijn gedeeltes van het veld waar de zon nog geen vat op heeft gehad, daar is het nog volledig bevroren. Ik had de wedstrijd graag door willen laten gaan, maar dat gaat gewoon niet. Het veld is op sommige plekken zelfs niet meer egaal."

De wedstrijd tussen nummer zes Go Ahead Eagles en nummer zeven FC Volendam in de Adelaarshorst had eigenlijk om 12.15 uur moeten beginnen. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.

Zondag om 20.00 uur staat in de Keuken Kampioen Divisie ook nog de wedstrijd tussen SC Cambuur en MVV Maastricht op het programma.

