Feyenoord deed twee weken geleden nog volop mee in de strijd om de titel in de Eredivisie, maar drie nederlagen later lijkt het seizoen opnieuw te gaan eindigen in een deceptie voor de Rotterdammers. Het zorgde voor irritatie tussen trainer Dick Advocaat en zijn spelers. "Het is onzin dat het opeens over de positie van Dick gaat."

Feyenoord verloor na eerdere verliespartijen tegen Ajax (1-0) en AZ (2-3) afgelopen woensdag kansloos met 3-0 van sc Heerenveen, dat al maanden niet had gewonnen. Advocaat weet de teleurstellende reeks onder meer aan een gebrek aan kwaliteit ten opzichte van de concurrentie. Dat schoot bij zijn spelers in het verkeerde keelgat.

Aanvoerder Steven Berghuis deed daarover vrijdag namens de selectie zijn beklag bij Advocaat, maar benadrukte tegelijkertijd dat zij nog 100 procent achter hem staan. De 73-jarige Hagenaar liet daarop weten dat zijn uitspraken verkeerd zijn geïnterpreteerd en dat hij het seizoen afmaakt bij Feyenoord.

"Advocaat zegt nu dat hij het niet zo heeft bedoeld, maar zo is het kennelijk wel overgekomen bij de spelers na het duel met Heerenveen. Voetballers worden tegenwoordig meer dan vroeger blootgesteld aan kritiek en de media. Je moet dus als trainer weten hoe woorden overkomen op je spelers", zegt oud-Feyenoord-coach Gertjan Verbeek.

"Ik ben opgeleid, en Advocaat denk ik ook, in plaatje, praatje, daadje. Maar die tijd is geweest. Het is nu meer plaatje, praatje, daadje, praatje. De spelers geven feedback over de gekozen tactiek en hebben steeds meer een weerwoord. Daar moet je als trainer in meegaan."

De spelers van Feyenoord druipen af na de nederlaag tegen sc Heerenveen. De spelers van Feyenoord druipen af na de nederlaag tegen sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

'Advocaat een voorbeeld hoe je met elkaar omgaat'

Advocaat was aanvankelijk zeer succesvol bij Feyenoord. Hij volgde in oktober 2019 de ontslagen Jaap Stam op en reeg sindsdien de zeges aaneen. Pas in oktober vorig jaar werd er voor het eerst verloren in de Eredivisie (1-0 tegen Vitesse), maar door de resultaten na de winterstop is het sentiment gekeerd.

"Ik vind het onzin dat het opeens over de positie van Dick gaat. Als je ziet waar Feyenoord vandaan komt... Ze hebben gewoon een ongelukkige week. Toppers kan je verliezen, dat zijn wedstrijden op zich", aldus Jan Wouters, die in de jaren negentig bij PSV en het Nederlands elftal onder Advocaat speelde.

"Als je niet voldeed of een slechte wedstrijd had gespeeld, dan was Dick heel eerlijk in wat hij van je vond. Hij is op het gebied van voetbal keihard, maar daarbuiten heel zacht en een voorbeeld van hoe je met elkaar omgaat. Hij verdiept zich altijd perfect in iemands thuissituatie."

Dick Advocaat geeft aanwijzingen aan zijn spelers. Dick Advocaat geeft aanwijzingen aan zijn spelers. Foto: Pro Shots

'Spelers moeten uitstralen dat ze nog in Advocaat geloven'

Feyenoord is afgezakt naar de vijfde plaats en heeft inmiddels al twaalf punten achterstand op koploper Ajax, waardoor een klein wonder nodig is om nog kampioen te kunnen worden. De ploeg wacht zondag alweer een zware kluif, want dan komt nummer twee PSV op bezoek in De Kuip.

"De spelers moeten uitstralen dat ze nog in Advocaat geloven. Als ze net als tegen Ajax laten zien dat ze goed kunnen voetballen en vooral inzet tonen, zal Advocaat na afloop zeggen: ze hebben daden bij woorden gevoegd. Ik denk dat de uitslag dan minder belangrijk voor hem is", vertelt Verbeek.

"Ik vind het heel opportunistisch om te reppen over een mogelijk vertrek van Dick", besluit Wouters. "Het enige dat ik me wel voor kan stellen is dat als hij merkt dat zijn spelers geen zin meer hebben om voor hem te werken, hij er geen zin meer in heeft. Dan is Dick wel iemand die kan zeggen: ik vind het prima zo."

De topper tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Om 16.45 uur nemen AZ en Ajax het tegen elkaar op in het AFAS Stadion in Alkmaar, die kraker wordt geleid door Bas Nijhuis.

