Willem II-FC Emmen ·

38' GOAL Willem II! 1-0



Is dit het Zeljko Petrovic-effect bij Willem II? De kersverse trainer van de Tilburgers ziet zijn ploeg in ieder geval op voorsprong komen tegen FC Emmen. Ché Nunnely wurmt zich tussen twee verdedigers door om een lage voorzet van Mats Köhlert binnen te tikken. Het is eigenlijk tegen de verhoudingen in, maar niemand in Tilburg die daar om zal malen.