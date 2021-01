PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen neemt het zichzelf kwalijk dat hij zaterdag rood kreeg in de slotfase van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (3-3). De 35-jarige verdediger vindt wel dat Remco Balk, aan wie hij een duw uitdeelde, zich enigszins aanstelde.

"Nee, het is niet slim, maar het is wel gewoon een douw. Had ik hem maar op zijn smoel geslagen, dan weet je zeker dat het rood is", zei Van Polen voor de camera van ESPN.

Van Polen ging in blessuretijd verhaal halen bij Balk, die hard was doorgegaan op PEC-keeper Xavier Mous. Hij deelde een duw uit aan de negentienjarige aanvaller, die achterover op de grond viel. Scheidsrechter Jannick van der Laan gaf Van Polen rood en Balk geel voor de overtreding op Mous.

"Ik snap wel: ik geef de scheidsrechter aanleiding om een rode kaart te geven", aldus Van Polen. "Het is gewoon heel dom van mij, maar ik denk dat een, hoe ga ik dat netjes omschrijven... een wat volwassenere scheidsrechter hem niet had gegeven, laten we het zo zeggen."

Bram van Polen loopt van het veld na zijn rode kaart. Bram van Polen loopt van het veld na zijn rode kaart. Foto: Pro Shots

Van der Laan: 'Een gewelddadige handeling'

De pas 25-jarige Van der Laan stond na het bekijken van de beelden nog steeds achter zijn beslissingen. "De hak van Balk landt op de grond en de rest van de voet op de knie, dus daar fluit ik voor. Een onbesuisde actie, en daar geef ik geel voor. Maar nog voordat ik dat kan doen, zie ik dat Van Polen met hoge snelheid in de hals van Balk duwt."

"Dat vind ik een gewelddadige handeling. In de regels staat: daar geef je een rode kaart voor. Als het vijftien centimeter lager was geweest, dan vind ik het minder ernstig inderdaad. Dan zou ik hem misschien een gele kaart hebben gegeven, dat weten we nu niet, want het was in de hals."

PEC-trainer John Stegeman was boos op Van Polen. "Teleurgesteld vooral, omdat hij vandaag zijn vierhonderdste wedstrijd speelde. Het was gewoon rood voor Balk hoor, want hij ging vol op de knie staan. Ik weet niet wat de VAR aan het doen was in Zeist, ik denk aan het slapen. Maar dat maakt niet uit, Bram had deze jongen niet aan moeten raken."

PEC verspeelde na de rode kaart van Van Polen een 2-3-voorsprong tegen FC Utrecht. Hidde ter Avest maakte in de zesde minuut van de extra tijd de gelijkmaker. PEC steeg desondanks één plek naar de twaalfde plaats, terwijl FC Utrecht de nummer acht bleef in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie