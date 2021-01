Giorgos Giakoumakis heeft zaterdag weinig lol beleefd aan zijn 21e doelpunt in de Eredivisie. De Griekse topschutter van VVV-Venlo kon met zijn treffer niet voorkomen dat zijn ploeg met 3-2 onderuitging in de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard.

"We hadden het gevoel dat we na mijn goal door konden drukken, maar slaagden daar niet in", zei Giakoumakis, die twintig minuten na rust zorgde voor de 2-1, tegen ESPN. "Het is balen, want er had absoluut meer in gezeten. Door de resultaten in de afgelopen maand was ons vertrouwen groot."

De 26-jarige Giakoumakis kreeg er van de spelers van Fortuna, die de fysieke duels niet schuwden, flink van langs. "Ik krijg de laatste tijd veel schoppen, dus daar ben ik wel aan gewend", vervolgde de aanvaller. "Het verliezen van deze derby doet daarom meer pijn dan mijn lichaam op dit moment."

Ondanks het verlies voegt Giakoumakis zich bij een illuster rijtje. De Griek, die afgelopen zomer werd overgenomen van AEK Athene, is de eerste speler sinds het eerste Eredivisie-seizoen (1956/1957) die meer dan twintig keer scoort in zijn eerste twintig Eredivisie-wedstrijden.

Dat jaar stond bij Tonny van der Linden en Coen Dillen de teller na twintig wedstrijden op 22 goals, Cor van der Gijp had er eentje minder. Piet Kruiver (24) en Romário (23) zijn de enige spelers die na twintig duels nog productiever waren, maar in tegenstelling tot Giakoumakis speelden zij toen al langer in de Eredivisie.

Giakoumakis wil niets zeggen over transfer

Met nog twee dagen tot het sluiten van de transfermarkt wil Giakoumakis weinig kwijt over zijn toekomst. De drievoudig international zou op het verlanglijstje staan van verschillende Europese clubs.

"Jullie zullen nog even geduld moeten hebben", vervolgde Giakoumakis, die eerder deze maand al niet wilde beloven dat hij ook in de tweede seizoenshelft bij VVV-Venlo speelt.

"Op dit moment wil ik er niets over kwijt, want ik baal ontzettend dat we deze wedstrijd hebben verloren. Dat is het enige waar ik nu mee bezig ben. Mijn zaakwaarnemer regelt alles voor me en zorgt ervoor dat ik mij volledig op het voetbal kan focussen. We gaan het wel zien."

