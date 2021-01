De selectie van Vitesse maakt zich zorgen na het teleurstellende 1-1-gelijkspel van zaterdag tegen RKC Waalwijk. De Arnhemmers verspeelden voor het tweede duel op rij punten en dreigen daardoor af te haken in de titelrace.

"Het resultaat is teleurstellend, maar vooral ook de manier waarop dat gebeurde", aldus Vitesse-trainer Thomas Letsch, die woensdag zijn ploeg nog met 4-1 zag verliezen van VVV-Venlo, bij ESPN. "We mogen zelfs nog blij zijn met een punt, want we hadden zomaar kunnen verliezen vandaag."

Riechedly Bazoer zette Vitesse na zeventig minuten met een fraaie treffer op voorsprong in Arnhem, maar kort daarna stond het door een doelpunt van Richard van der Venne alweer gelijk. Het slotoffensief was vervolgens voor de Brabanders.

"We renden achter onze tegenstander aan en hadden geen enkele kans om ons eigen spel te spelen", vervolgde Letsch. "We kwamen wat gelukkig op voorsprong, maar dan is het wel zaak om dat geluksmomentje uit te buiten en die voorsprong vast te houden."

"Dat we daar niet in slagen heeft denk ik niet met zelfvertrouwen te maken, dat zou juist iedereen wel moeten hebben. We gaan deze week analyseren waar het aan ligt, zodat we zo snel mogelijk uit deze negatieve spiraal komen."

Vitesse-trainer Thomas Letsch verspeelde met Vitesse voor de tweede week op rij punten. Vitesse-trainer Thomas Letsch verspeelde met Vitesse voor de tweede week op rij punten. Foto: ANP

Pasveer: 'Liep vandaag niet zoals anders'

Vitesse-aanvoerder Remko Pasveer vond dat zijn ploeg zaterdag onherkenbaar was ten opzichte van eerdere wedstrijden dit seizoen. "Het liep vandaag niet zoals anders", stelde Pasveer.

"We waren niet zo fris als anders en hebben niet zoveel gecreëerd. We kwamen er gewoon niet lekker in vandaag en hebben niet de drive gehad. Het kan best zijn dat het meespeelt dat deze maand zo druk is en dat we veel wedstrijden spelen. Maar dat mag geen excuus zijn", aldus de doelman.

Vitesse staat na twintig duels op 42 punten. Koploper Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij AZ, kan op vijftig punten komen.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie