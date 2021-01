Vitesse heeft voor de tweede keer binnen vijf dagen dure punten laten liggen in de Eredivisie. Na het 4-1-verlies tegen VVV-Venlo kwamen de Arnhemmers zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk niet verder dan 1-1.

Vitesse verspeelde woensdag al de tweede plaats aan PSV, maar dreigt na de nieuwe misstap helemaal af te haken in de titelrace. Koploper Ajax kan zondag bij winst op AZ een gat slaan van acht punten, terwijl PSV bij een uitzege op Feyenoord vijf punten weg kan lopen.

De wedstrijd tussen Vitesse en RKC Waalwijk bood lange tijd weinig spektakel, maar werd diep in de tweede helft wel opgeluisterd door twee prachtige goals. Eerst scoorde Riechedly Bazoer namens de thuisclub vanaf grote afstand, vlak daarna antwoorde RKC'er Richard van der Venne met een schot in de kruising.

Vitesse profiteerde eerder deze maand optimaal van de onderlinge duels tussen de topclubs in 'Superjanuari'. Met vier zeges op rij klom de ploeg op naar de tweede plaats, waarna VVV-Venlo die reeks woensdag hardhandig beëindigde.

Voor RKC Waalwijk komt het verrassende puntje als geroepen in de strijd tegen degradatie. De Brabanders hebben nu vijftien punten en houden ADO Den Haag (11), Willem II (10) en FC Emmen (6) onder zich.

RKC-keeper Kostas Lamprou ziet tot zijn verbazing het schot van Riechedly Bazoer in het doel zeilen.

Vitesse worstelt na afgekeurde treffer

Vitesse leek aanvankelijk een makkelijke avond te krijgen toen Loïs Openda al na vier minuten de score dacht te openen. De VAR oordeelde echter dat de Belgische spits nipt buitenspel stond op het moment dat hij werd aangespeeld door Bazoer.

De ploeg van trainer Thomas Letsch was ook daarna de bovenliggende partij, al bleven grote kansen uit. Pas op slag van rust moest RKC-doelman Kostas Lamprou zich tot het uiterste strekken om een schot van Oussama Tannane uit de kruising te tikken.

Ook na rust kwam Vitesse amper tot uitgespeelde kansen, waardoor de schitterende 1-0 van Bazoer twintig minuten voor tijd letterlijk uit de lucht kwam vallen. De verdediger schoot van enorme afstand, met een mogelijk als voorzet bedoeld schot, over een verbouwereerde Lamprou heen.

De verrassende gelijkmaker van RKC liet slechts vier minuten op zich wachten en was er ook een om in te lijsten. Van der Venne knalde de bal van buiten het strafschopgebied snoeihard in de kruising. Het slotoffensief van Vitesse bracht RKC daarna nog wel aan het wankelen, maar de ploeg van trainer Fred Grim hield dapper stand.

