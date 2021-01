PEC Zwolle moet per direct afscheid nemen van eerste keeper Michael Zetterer. De 25-jarige Duitser wordt teruggehaald door Werder Bremen, de club waarvan hij door de Eredivisionist werd gehuurd.

Zetterer was bezig aan zijn tweede seizoen in Zwolle, waar hij de concurrentiestrijd van Xavier Mous won en sinds november 2019 eerste keus was. Wegens een clausule in zijn contract kan hij worden teruggehaald door Werder.

"Van kleins af aan is het mijn droom geweest om in de selectie van Werder Bremen te zitten. Dat is me nu, dankzij mijn periode als 'Blauwvinger', gelukt. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor al hun support. Ik heb me mede door jullie ontzettend thuis gevoeld in Zwolle", zegt Zetterer op de site van PEC.

Sinds zijn komst naar PEC kwam Zetterer tot 34 officiële wedstrijden. Zaterdag zat hij tijdens het uitduel met FC Utrecht, dat in 3-3 eindigde, vanwege de transferperikelen op de bank. Mous kreeg de voorkeur van trainer John Stegeman.

PEC haalt mogelijk nog een extra keeper voordat de transfermarkt maandagavond sluit. "Met Xavier Mous en Mike Hauptmeijer hebben we twee goede doelmannen in de selectie en we zullen nu eerst intern bespreken of daar voor het sluiten van de transfermarkt nog een derde sluitpost aan wordt toegevoegd", aldus technisch manager Mike Willems.

PEC beleeft vooralsnog een seizoen met wisselende resultaten. De bekerwinnaar van 2014 won vier keer, speelde tien keer gelijk, verloor zes keer en staat daarmee dertiende.