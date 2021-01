Georgios Giakoumakis heeft de uitstekende reeks van VVV-Venlo zaterdagavond niet kunnen verlengen. De topscorer van de Eredivisie maakte weliswaar zijn 21e doelpunt van het seizoen, maar dat was niet genoeg om een nederlaag in de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard te voorkomen: 3-2.

Giakoumakis, die zijn ploeg woensdagavond met vier goals een sensationele 4-1-zege op Vitesse bezorgde, was na een uur spelen attent bij een voorzet van Vito van Crooy en zorgde daarmee voor de aansluitingstreffer.

Fortuna had op dat moment al twee keer toegeslagen. Zian Flemming opende na een half uur spelen terecht de score nadat hij zijn hoofd zette tegen een voorzet van George Cox.

Ook bij de 2-0 was een belangrijke rol weggelegd voor Flemming. De middenvelder werd in het strafschopgebied op de hakken getrapt door Kristopher da Graca, waarna Mats Seuntjens de toegekende penalty benutte.

Ben Rienstra leek in blessuretijd de wedstrijd definitief te beslissen, maar Torino Hunte bracht direct daarna met de 3-2 toch de spanning weer terug. De bezoekers hadden toen echter te weinig tijd meer om Fortuna nog echt zenuwachtig te maken.

VVV-Venlo had in 2021 vier van de vijf competitieduels gewonnen en speelde gelijk tegen Sc Heerenveen. Fortuna Sittard is al sinds de aanstelling van Sjors Ultee als hoofdtrainer helemaal opgeleefd. Sindsdien werd er zeven keer gewonnen, twee keer verloren en een keer gelijkgespeeld.

Fortuna boekte al de zevende zege sinds de komst van Sjors Ultee.

Giakoumakis met 21 goals in illuster rijtje

Ondanks het verlies voegt Giakoumakis zich in een illuster rijtje. De Griek, die afgelopen zomer werd overgenomen van AEK Athene, is de eerste speler sinds het eerste Eredivisie-seizoen (1956/1957) die meer dan twintig keer scoort in zijn eerste twintig Eredivisie-wedstrijden.

Dat jaar stond bij Tonny van der Linden en Coen Dillen de teller na twintig wedstrijden op 22 goals, Cor van der Gijp had er eentje minder. Piet Kruiver (24) en Romario (23) zijn de enige spelers die na twintig duels nog productiever waren, maar in tegenstelling tot Giakoumakis speelden zijn toen al langer in de Eredivisie.

