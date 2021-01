Met het einde van de winterse transferperiode in zicht - de markt is nog tot en met maandag open - mag een aantal bekende namen nog op een overgang naar een nieuwe club hopen. Een overzicht van degenen die nog op een transfer azen.

Giorgos Giakoumakis

Voor de fans van VVV-Venlo zal de transferwindow niet snel genoeg voorbij kunnen zijn nu de Griekse revelatie nog 'gewoon' het shirt van de Limburgse club draagt. Giakoumakis, afgelopen zomer voor 200.000 euro overgenomen van AEK, zal met zijn verbluffende cijfers (23 goals in 21 wedstrijden) ongetwijfeld veel opties hebben.

De 26-jarige spits wilde in de afgelopen weken niet beloven dat hij bij VVV blijft, al liet technisch manager Stan Valckx weten dat hij goede hoop heeft de Griek te behouden. "Die kans wordt steeds groter", zei hij donderdag tegen De Telegraaf.

Quincy Promes

De aanvaller van Ajax presteert in tegenstelling tot Giakoumakis juist behoorlijk tegenvallend en wordt al een tijdje in verband gebracht met zijn oude club Spartak Moskou. De Russen zijn naar verluidt in onderhandeling met Ajax en zouden 12 miljoen euro willen betalen.

Promes werd in december opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij en al vrij snel weer op vrije voeten gesteld. Inmiddels is duidelijk dat zijn privésituatie een transfer hoe dan ook niet in de weg zal staan.

Nicolai Jørgensen

Het lijkt niet ondenkbaar dat ook Jørgensen nog voor het sluiten van de markt van club wisselt. De dertigjarige Deense spits zit al langere tijd niet lekker in zijn vel bij Feyenoord, dat een vertrek mogelijk niet in de weg zal staan.

Onlangs werd Galatasaray als mogelijk bestemming genoemd en ook een Premier League-club zou hebben geïnformeerd naar Jørgensen, die in Rotterdam nog een contract tot de zomer van 2022 heeft.

Lasse Schöne

De landgenoot van Jørgensen heeft sinds zijn vertrek bij Genoa nog geen nieuwe club gevonden en traint voorlopig mee bij zijn oude club Ajax. Schöne, die door zijn transfervrije status ook na 1 februari nog ergens kan tekenen, heeft er geen geheim van gemaakt graag weer bij Ajax aan de slag te gaan en zou het liefst in de buurt van Nederland blijven. Veel geruchten over potentiële clubs zijn er nog niet.

Christian Eriksen

De naam van de 28-jarige Eriksen is misschien wel het vaakst genoemd in deze transferperiode. De Deense spelmaker is op het tweede plan geraakt bij Internazionale, wil er graag vertrekken en werd al gelinkt aan een aantal clubs, waaronder zijn oude werkgevers Tottenham Hotspur en Ajax.

Het is voor Eriksen wel te hopen dat zijn coach Antonio Conte hem laat gaan, want woensdag zei de Italiaan nog: "Hij is onderdeel van onze plannen. Niemand gaat weg en er komt ook niemand bij." Bovendien stond Eriksen zaterdag prompt in de basis bij de Milanese topclub.

Dele Alli

Net als zijn oud-ploeggenoot Eriksen bevindt Alli zich in een vrij uitzichtloze situatie. De Engelsman komt onder José Mourinho amper aan spelen toe bij Tottenham Hotpsur en zal, ook met het oog op het EK van komende zomer, meer minuten willen gaan maken. Paris Saint-Germain, waar met Mauricio Pochettino een oude bekende van Alli aan het roer staat, wil de 37-voudig international naar verluidt graag huren.

Joshua Zirkzee

De jonge Nederlandse aanvaller staat al een tijdje voor een vertrek bij Bayern München, waar hij lang als een grote belofte gold, maar niet lijkt te gaan doorbreken. Onder meer Heracles Almelo werd als mogelijke bestemming genoemd, maar Parma lijkt de strijd om Zirkzee te gaan winnen.

Volgens de laatste berichten willen de Italianen hem huren met een optie tot koop, maar een bevestiging dat voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Feyenoord daadwerkelijk naar Zuid-Europa trekt, is er vooralsnog niet.

Marcelo

De inmiddels 32-jarige linksback had de laatste jaren als basisspeler een aandeel in alle successen van Real Madrid, maar speelt inmiddels een bijrol bij de Spaanse topclub. Marcelo deed dit seizoen pas in acht wedstrijden mee en zou weleens kunnen gaan vertrekken in zijn vijftiende seizoen als Madrileen. In buitenlandse media wordt gesproken over interesse van Juventus en AS Monaco in de veelvoudig Braziliaans international.

Diego Costa

Wie pikt de ervaren, transfervrije spits op? Costa liet zijn contract een paar dagen voor de jaarwisseling ontbinden bij Atlético Madrid en kan dus gaan en staan waar hij wil. De 32-jarige Spanjaard kwam eerder uit voor Chelsea en zou naar verluidt graag weer in de Premier League aan de slag gaan, waar hij bovendien enkele opties zou hebben.