De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Stade Rennes gaat zaterdagavond niet door. Het duel is uitgesteld nadat het trainingscomplex van de Marseille eerder op de dag werd bestormd door boze fans.

Zo'n driehonderd fans stichtten brand bij de ingang van het trainingscomplex. Ze staken ook vuurwerk af en er sneuvelden ruiten. Ook waren er bij het stadion en elders in de stad uit protest spandoeken opgehangen. De politie liet via Twitter weten dat 25 mensen zijn aangehouden.

De woede van de relschoppers richt zich vooral op voorzitter Jacques-Henri Eyraud. De Parijzenaar, die de club in 2016 overnam, wordt een gebrek aan clubgevoel verweten en als schuldige gezien voor de magere resultaten.

Olympique Marseille is na drie nederlagen op rij afgezakt naar de zevende plaats in de Ligue 1. Daarnaast werd de club uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, met slechts drie punten uit zes duels.

Bij Olympique Marseille tegen Stade Rennes had zaterdagavond om 21.00 uur afgetrapt moeten worden. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor het competitieduel.