Klaas-Jan Huntelaar kan ermee leven dat hij zaterdag bij zijn rentree voor Schalke 04 een punt pakte bij Werder Bremen. De spits kwam als invaller in het veld, maar kon zijn ploeg niet meer de drie punten bezorgen: 1-1.

Schalke 04, de hekkensluiter in de Bundesliga, kwam in Bremen nog wel op voorsprong, maar zag de thuisploeg een kwartier voor tijd weer langszij komen. Huntelaar viel vlak na de 1-1 in en kreeg nog een gele kaart, maar gescoord werd er niet meer. Bremen zag in de blessuretijd nog wel een treffer afgekeurd worden.

"In de eerste helft speelden we goed, maar in de tweede helft niet zo. We verloren de bal vaak en durfden niet echt te voetballen. We kozen de makkelijke weg door de lange bal te spelen, dan kom je onder druk. Dus al met al is 1-1 wel oké. Een punt is een klein succesje, daarop moeten we nu bouwen", zei Huntelaar na afloop van de wedstrijd tegen Sky Deutschland.

De 37-jarige Huntelaar moest de voorgaande twee duels van Schalke, die werden verloren tegen FC Köln (1-2) en Bayern München (0-4), nog missen door een kuitblessure. Hij maakte zijn eerste minuten voor 'Die Königsblauen' sinds 20 mei 2017. "Het was fijn om weer wat minuten te maken, het is fijn dat het goed ging met mijn kuit."

Huntelaar en Schalke zetten de strijd tegen degradatie volgende week zaterdag voort met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (aftrap 15.30 uur). Schalke speelt woensdag ook nog in de achtste finales van de DFB-Pokal op bezoek bij VfL Wolfsburg (aftrap 18.30 uur).

