Manchester United heeft zaterdag nieuwe schade opgelopen in de Premier League. De 'Red Devils' speelden met 0-0 gelijk op bezoek bij Arsenal en zagen koploper Manchester City iets eerder op de dag wél winnen.

Met Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank viel Arsenal-United flink tegen. De kansen waren schaars in het Emirates Stadium, waar Real Madrid-huurling Martin Ødegaard in de slotfase zijn debuut maakte namens de thuisploeg.

City won dankzij een doelpunt van Gabriel Jesus met 1-0 van hekkensluiter Sheffield United, de ploeg die midweeks nog met 1-2 van United had gewonnen. De winnende treffer viel al in de negende minuut.

Het City van manager Josep Guardiola is op stoom, want het was al de achtste competitiezege op rij en de vijfde opeenvolgende winst zonder tegentreffer. De voorsprong op nummer twee United, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft, is drie punten. Nummer drie Leicester City geeft een punt meer toe op de koploper.

In de overige Premier League-duels van zaterdag won Newcastle United met 0-2 van Everton, was Crystal Palace met 1-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers en eindigde West Bromwich Albion-Fulham in 2-2.

Gabriel Jesus schoot Manchester City naar een benauwde zege op Sheffield United. Gabriel Jesus schoot Manchester City naar een benauwde zege op Sheffield United. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League