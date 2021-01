Manchester City gaat steviger aan kop in de Premier League. De Engelse topclub boekte zaterdag dankzij een treffer van Gabriel Jesus een benauwde 1-0-thuiszege op hekkensluiter Sheffield United.

City gaf nummer twee Manchester United daarmee het goede voorbeeld. Woensdag ging de rivaal en stadgenoot op het eigen Old Trafford nog zeer verrassend onderuit tegen hetzelfde Sheffield, dat met 1-2 won.

Bij City-Sheffield viel de winnende treffer van Jesus al in de negende minuut. De ploeg van manager Josep Guardiola is op stoom, want het was al de achtste competitiezege op rij en de vijfde opeenvolgende winst zonder tegentreffer.

De voorsprong op nummer twee United is nu vier punten. Beide clubs hebben twintig wedstrijden gespeeld. Nummer drie Leicester City geeft een punt meer toe op de koploper.

Overigens komt United later op zaterdag alweer in actie. De club van Donny van de Beek wacht een lastige uitwedstrijd tegen Arsenal.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League