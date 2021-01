FC Utrecht is zaterdag op het nippertje ontsnapt aan een verrassende thuisnederlaag tegen PEC Zwolle. Door een treffer van Hidde ter Avest in de 96e minuut eindigde het duel in 3-3. Heracles Almelo won met 1-0 van FC Groningen.

Utrecht profiteerde met het late doelpunt optimaal van het numerieke overwicht dat het had gekregen na het wegsturen van Bram van Polen. De aanvoerder van PEC, die zijn vierhonderdste wedstrijd voor de club, kreeg in de 93e minuut direct rood nadat hij een duw uitdeelde bij een opstootje.

De thuisploeg kende naast een goed slot ook een uitstekend begin van de wedstrijd. Sander van de Streek, die Utrecht woensdag naar een verrassende overwinning schoot uit bij AZ (0-1), opende met een kopbal al na twee minuten de score. De gelijkmaker van Virgil Misidjan volgde echter al twee minuten later.

Nog voor rust kwam PEC zelfs op voorsprong, toen Thomas Lam een makkelijk gegeven strafschop benutte. Scheidsrechter Jannick van der Laan wees ook vroeg in de tweede helft gretig naar de stip, dit keer in het voordeel van Utrecht. Adam Maher maakte er 2-2 van.

Het bleek voor Utrecht niet het sein om door te drukken, want Vitesse-huurling Thomas Buitink zette PEC na ruim een uur spelen voor de tweede keer op voorsprong. Deze keer leken de bezoekers stand te houden, totdat de van Udinese overgekomen Ter Avest toch nog voor de gelijkmaker zorgde.

Utrecht, dat na een goede serie is opgeklommen op de ranglijst, staat met 28 punten uit twintig duels stevig in de middenmoot. PEC Zwolle heeft zes punten minder en houdt in de Eredivisie vier clubs onder zich.

Delano Burgzorg wordt geknuffeld na zijn goal voor Heracles. Delano Burgzorg wordt geknuffeld na zijn goal voor Heracles. Foto: Pro Shots

Burgzorg bezorgt Heracles knappe zege

Zowel Heracles als Groningen kreeg kansen om al vroeg de score te openen in het Erve Asito. Lucas Schoofs raakte na drie minuten de lat namens de thuisploeg, terwijl Groningen-topscorer Jørgen Strand Larsen van dichtbij via de voet van Heracles-keeper Janis Blaswich naast schoot.

Halverwege de eerste helft kwam de openingstreffer op naam van Burgzorg. De aanvaller profiteerde van een inschattingsfout van Miguel Ángel Leal bij een hoge pass van Robin Pröpper en scoorde voor de vierde opeenvolgende wedstrijd in alle competities.

Heracles had vervolgens het beste van het het spel en kreeg ook de beste kansen. Omdat Silvester van der Water tot tweemaal toe een omhaal zag mislukken en vlak voor rust de bal over de kruising krulde, gingen de ploegen met 1-0 naar de kleedkamers.

In de tweede helft bleef Heracles de bovenliggende partij. Keeper Sergio Padt hield zijn ploeg in de wedstrijd met knappe reddingen op een kopbal van Schoofs en een inzet van Burgzorg, maar zag zijn ploeggenoten aanvallend weinig gevaar stichten. Larsen was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar schoot oog in oog met Blaswich over.

Heracles stijgt door de derde overwinning in de laatste vijf competitiewedstrijden in ieder geval tijdelijk naar de tiende plaats. De Almeloërs hebben 25 punten, evenveel als nummer negen sc Heerenveen. Groningen blijft zesde met 34 punten, maar moet vrezen dat het de aansluiting met de subtop verliest.

