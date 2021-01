Heracles Almelo heeft zaterdag een minimale 1-0-zege geboekt tegen FC Groningen. De in vorm verkerende Delano Burgzorg bezorgde zijn ploeg de drie punten met het enige doelpunt van de wedstrijd.

Beide ploegen kregen kansen om al vroeg de score te openen in het Erve Asito. Lucas Schoofs raakte na drie minuten de lat namens de thuisploeg, terwijl Groningen-topscorer Jørgen Strand Larsen van dichtbij via de voet van Heracles-keeper Janis Blaswich naast schoot.

Halverwege de eerste helft kwam de openingstreffer op naam van Burgzorg. De aanvaller profiteerde van een inschattingsfout van Miguel Ángel Leal bij een hoge pass van Robin Pröpper en scoorde voor de vierde opeenvolgende wedstrijd in alle competities.

Heracles had vervolgens het beste van het het spel en kreeg ook de beste kansen. Omdat Silvester van der Water tot tweemaal toe een omhaal zag mislukken en vlak voor rust de bal over de kruising krulde, gingen de ploegen met 1-0 naar de kleedkamers.

In de tweede helft bleef Heracles de bovenliggende partij. Keeper Sergio Padt hield zijn ploeg in de wedstrijd met knappe reddingen op een kopbal van Schoofs en een inzet van Burgzorg, maar zag zijn ploeggenoten aanvallend weinig gevaar stichten. Larsen was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar schoot oog in oog met Blaswich over.

Heracles stijgt door de derde overwinning in de laatste vijf competitiewedstrijden in ieder geval tijdelijk naar de tiende plaats. De Almeloërs hebben 25 punten, evenveel als nummer negen sc Heerenveen. Groningen blijft zesde met 34 punten, maar moet vrezen dat het de aansluiting met de subtop verliest.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Eredvisie.