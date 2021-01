Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn rentree bij Schalke 04 zaterdag in de Bundesliga niet kunnen bekronen met drie punten. 'Die Königsblauen' kwamen bij Werder Bremen niet verder dan 1-1. Koploper Bayern München en Borussia Dortmund boekten wel een overwinning.

De 37-jarige Huntelaar begon in Bremen op de bank bij Schalke. De spits, die de eerste twee wedstrijden van de Duitse club sinds zijn terugkeer moest missen door een blessure, viel in de tachtigste minuut in bij 1-1, maar kon de bezoekers in de slotfase niet meer aan de winnende 1-2 helpen.

Huntelaar zag vanaf de bank wel hoe Schalke vlak voor rust op voorsprong kwam. Matthew Hoppe en Timo Becker misten nog grote kansen, maar Omar Mascarell maakte geen fout nadat hij werd vrijgespeeld door Amine Harit. Het was voor de 27-jarige middenvelder zijn eerste doelpunt voor Schalke.

Na de pauze moest Schalke steeds meer achteruit en had Werder Bremen kansen op de gelijkmaker. Die viel een kwartier voor tijd: Kevin Mohwald schoot raak op aangeven van voormalig Vitesse-speler Milot Rashica. In de slotfase ontsnapte Schalke ook nog aan een nederlaag: Maximilian Eggestein zag zijn goal afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Het is voor Schalke 04 het vijfde gelijkspel van het seizoen. De formatie uit Gelsenkirchen blijft de hekkensluiter, maar het verschil met nummer zeventien Mainz is nu twee punten. De achterstand van Schalke op de 'veilige' zeventiende plaats is negen punten.

Thomas Müller was een van de doelpuntenmakers bij Bayern. Thomas Müller was een van de doelpuntenmakers bij Bayern. Foto: Pro Shots

Vierde zege op rij voor Bayern, ook Dortmund wint

Bayern München maakte in eigen huis geen fout tegen Hoffenheim. De regerend landskampioen was in de Allianz Arena met 4-1 te sterk voor de 'Hoffe'. Het kwakkelende Borussia Dortmund versloeg met de nodige moeite Augsburg: 2-1.

In München kwam Bayern na een half uur spelen op voorsprong door een rake kopbal van verdediger Jérôme Boateng. Thomas Müller zorgde vlak voor rust op aangeven van Robert Lewandowski voor de 2-0. Andrej Kramaric bracht een minuut later de spanning alweer terug: 2-1.

Na rust liep Bayern snel uit door goals van Lewandowski en Serge Gnabry, waardoor het toch een ruime overwinning werd. Benjamin Pavard zag zijn goal nog afgekeurd worden. De ploeg van Hansi Flick heeft nu tien punten meer dan nummer twee RB Leipzig en dertien punten meer dan nummer drie Bayer Leverkusen. Beide achtervolgers treffen elkaar om 18.30 uur in Leipzig.

Borussia Dortmund kwam tegen het Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw al vroeg op achterstand door André Hahn. Nadat Erlin Haaland een penalty had gemist, bezorgden Thomas Delaney, Jadon Sancho en Felix Uduokhai (eigen doelpunt) 'BVB' de eerste zege in vier duels.

Subtopper Borussia Mönchengladbach kwam niet verder dan 1-1 bij het goed draaiende Union Berlin. Robin Knoche zette de thuisploeg op voorsprong, maar Alassane Pléa tekende voor de gelijkmaker. Eintracht Frankfurt won thuis met 3-1 van Hertha BSC.

De 2-1 van Jadon Sancho voor Borussia Dortmund. De 2-1 van Jadon Sancho voor Borussia Dortmund. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga