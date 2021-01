Real Madrid lijkt titelprolongatie in La Liga uit het hoofd te moeten zetten. De Madrilenen leden zaterdag een dure nederlaag in eigen huis tegen middenmoter Levante (1-2). AC Milan herstelde zich in de Serie A met een 1-2-zege op Bologna van twee nederlagen op rij, ondanks een gemiste strafschop van vedette Zlatan Ibrahimovic.

Éder Militão bracht Real Madrid tegen Levante al vroeg in de problemen. De centrale verdediger tikte in de negende minuut de doorgebroken Sergio Léon onderuit en kreeg na tussenkomst van de VAR rood.

Ondanks de ondertalsituatie kwam de ploeg van coach Zinédine Zidane enkele minuten later op voorsprong. Marco Asensio werd diep gestuurd door Toni Kroos en rondde de vlijmscherpe counter af met een schuiver in de verre hoek.

Na een half uur bezweek het tiental van Real onder de druk van de bezoekers. Aanvoerder José Luis Morales passeerde Thibaut Coutrois met een prachtige dropkick en tekende voor de 1-1, wat ook de ruststand was.

In de tweede helft kreeg de tien Madrilenen het steeds moeilijker tegen Levante. Roger Martí zag na ruim een uur nog een strafschop gestopt worden door Courtois, maar was twaalf minuten voor tijd alsnog verantwoordelijk voor de winnende goal.

Door de nederlaag raakt Real nog verder achterop bij koploper Atlético Madrid, dat zes punten voorsprong en twee wedstrijden minder gespeeld heeft dan de stadgenoot. 'Los Rojiblancos' gaan zondag op bezoek bij Cádiz.

Ondanks een gemiste strafschop van Zlatan Ibrahimovic won AC Milan van Bologna. Foto: Pro Shots

Serie A-koploper Milan wint weer eens

In Bologna mocht de 39-jarige Ibrahimovic in de 26e minuut aanleggen vanaf 11 meter - Mitchell Dijks had een overtreding gemaakt - en voor de derde keer dit seizoen miste hij. Keeper Lukasz Skorupski redde, maar in de rebound was Milan-aanvaller Ante Rebic alsnog trefzeker.

Vroeg in de tweede helft kreeg Milan opnieuw een strafschop en ditmaal liet Ibrahimovic de klus over aan Franck Kessié, die wél scoorde. Het Bologna van Dijks en Jerdy Schouten kwam vervolgens niet verder dan een late aansluitingstreffer van Andrea Poli.

Het dit seizoen sterke Milan van trainer Stefano Pioli ging vorige week op eigen veld hard onderuit tegen Atalanta (0-3) en verloor midweeks met 2-1 van rivaal Internazionale in de Coppa Italia.

Na dat duel ging het vooral over een ruzie tussen Ibrahimovic en Romelu Lukaku en zaterdag werd bekend dat de Italiaanse aanklager het opstootje tussen de twee topspitsen alsnog gaat bekijken.

Na twintig wedstrijden heeft Milan, dat op de eerste landstitel sinds 2011 jaagt, vijf punten voorsprong op nummer twee Inter in de Serie A. De concurrentie komt dit weekend nog wel in actie.

