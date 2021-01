Corentin Tolisso heeft van zijn club Bayern München een forse boete gekregen. De Franse middenvelder liet deze week een tatoeage zetten en overtrad daarmee de coronaregels van de Bundesliga.

Volgens de strenge regels van de DFL, de organisator van de Bundesliga, mogen spelers uit de Duitse competitie buiten hun wedstrijden en trainingen om niet in contact komen met andere mensen, op hun naaste familie na.

Bayern kwam er echter achter dat de 26-jarige Tolisso een nieuwe tatoeage heeft laten zetten, waardoor hij dus in direct contact kwam met iemand buiten zijn familie.

"We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan. Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern.

"Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat", aldus Rummenigge, die niet onthulde hoe hoog de boete precies is.

Tolisso ontbreekt zaterdag tevens in de selectie van Bayern voor het competitieduel met 1899 Hoffenheim. De Franse middenvelder speelt sinds 2017 voor de Duitse topclub, waarmee hij drie keer landskampioen werd en vorig jaar de Champions League won. Hij maakte ook deel uit van de Franse selectie die in 2018 de wereldtitel pakte.