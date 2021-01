FC Den Bosch heeft dankzij Jizz Hornkamp een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie. Dankzij vier goals van de aanvaller in de tweede helft eindigde het spektakelstuk in Rotterdam in 4-4.

Excelsior leek tegen laagvlieger Den Bosch op weg naar een eenvoudige overwinning. Door twee goals van Reuven Niemeijer stond het halverwege 2-0. De assist bij de tweede goal kwam van Ahmad Mendes Moreira, die eind 2019 bij een wedstrijd tussen beide clubs van het veld stapte nadat hij racistisch was bejegend door een deel van het Bossche publiek.

Vroeg in de tweede helft dacht Joël Zwarts met de 3-0 de wedstrijd in het slot te gooien, maar daarna begon Den Bosch dankzij Hornkamp aan een indrukwekkende comeback. Tussen de 52e en 55e minuut bracht hij, mede dankzij een benutte strafschop, de achterstand terug tot 3-2.

Luigi Bruins gaf Excelsior een kwartier voor tijd, eveneens vanaf de stip, opnieuw een marge van twee doelpunten, maar ook dat bleek niet voldoende. Hornkamp maakte drie minuten later de aansluitingstreffer en tekende vlak voor tijd ook voor de gelijkmaker.

Robin van der Meer maakte het laatste fluitsignaal van het spektakelstuk niet mee. De linksback van Excelsior kreeg in blessuretijd direct rood voor het landen op het been van Rik Mulders.

FC Den Bosch blijft ondanks het gelijkspel voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie en heeft al achttien duels op rij niet gewonnen. Excelsior staat op de twaalfde plaats in de middenmoot.

Zaterdagmiddag om 16.30 uur staat nog FC Dordrecht tegen Roda JC op het programma. Bij winst doet Dordrecht de laatste plaats over aan Den Bosch.

