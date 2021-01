Willem II heeft zaterdag het contract van Paul Gladon ontbonden. De spits kon nooit een vaste basisplek veroveren bij de Tilburgers en belandde dit seizoen op een zijspoor.

De 28-jarige Gladon maakte in de zomer van 2019 transfervrij de overstap van FC Groningen naar Willem II. In zijn eerste seizoen kwam de geboren Hoofddorper nog tot achttien optredens in de Eredivisie, al moest hij het met uitsluitend invalbeurten doen.

Dit seizoen hoeft Gladon al helemaal niet meer te rekenen op speeltijd. De spits kwam tot vier optredens en in totaal 133 minuten in de Eredivisie. Zijn laatste wedstrijd was eind november thuis tegen zijn oude club FC Groningen (1-0-verlies).

Gladon begon zijn loopbaan in 2010 bij Sparta Rotterdam en speelde ook nog voor FC Dordrecht en Heracles Almelo, waarbij hij een transfer naar Premier League-club Wolverhampton Wanderers afdwong. Dat werd geen succes, want in het seizoen 2017/2018 werd Gladon weer aan Heracles verhuurd.

Na een kort avontuur op huurbasis bij het Belgische Sint-Truiden keerde Gladon in januari 2019 bij FC Groningen terug in de Eredivisie. Hij speelde in totaal 92 officiële duels op het hoogste niveau in Nederland en kwam daarin zestien keer tot scoren.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie