Chelsea heeft zaterdag met afschuw gereageerd op de racistische beledigingen die verdediger Reece James vrijdagavond heeft moeten incasseren. 'The Blues' sporen socialemediaplatformen daarom aan om racisme harder aan te pakken.

De 21-jarige James plaatste vrijdag via Instagram Stories een screenshot met een reeks van racistische berichten aan zijn adres. Enkele uren later kwam ook Chelsea met een verklaring naar buiten, waarin de club dergelijk gedrag streng veroordeelt.

"We moeten een klimaat op sociale media creëren waarbij hatelijke en discriminerende berichten net zo onacceptabel zijn als op straat", schrijft de Premier League-club in een verklaring. "We gebruiken onze stem nu om socialemediaplatformen en de autoriteiten aan te sporen om dit verachtelijke gedrag harder en effectiever aan te pakken."

Het is zeker niet de eerste keer dat een Premier League-speler op sociale media het slachtoffer van racisme is. Onlangs werden ook onder anderen Romaine Sawyers (West Bromwich Albion) en Manchester United-spelers Anthony Martial en Axel Tuanzebe online racistisch bejegend.

Volgens Premier League-baas Richard Masters lopen er al gesprekken met socialmediaplatformen over dit onderwerp. Doel is om racistische berichten sneller te verwijderen en daders op te sporen en te vervolgen. "Er moet iets veranderen en dat moet nu gebeuren", sluit Chelsea de verklaring af.

De Engelse spelersvakbond roept spelers ondertussen op om bij racisme altijd aangifte te doen. Facebook en Twitter zeggen in een reactie bij de BBC dat ze in gesprek blijven met de clubs en spelers en dat ze er alles aan blijven doen om discriminatie op hun platform aan te pakken.